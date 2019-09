La buena literatura nos defiende de nacionalismo y demagogia: Vargas Llosa

La buena literatura "nos defiende de la demagogia y el nacionalismo", dijo anoche el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa durante la inauguración de la segunda edición del Festival Hispanoamericano de Escritores.

El escritor defendió el español como lengua literaria y consideró que las sociedades libres son solo las cultas, para añadir que sólo la gran literatura es capaz de desarrollar en “nosotros el espíritu crítico”, ha informado la organización del festival. Señaló Mario Vargas Llosa que ese espíritu crítico es necesario en "unos días en los que se están produciendo importantes retrocesos no solo en los países más desfavorecidos sino también en los ricos, donde están triunfando la demagogia y el nacionalismo", y concluyó que "la buena literatura nos defiende de todo eso”.

En su discurso el escritor se centró en el español como lengua, a la que calificó como “una de las grandes contribuciones" de España a una América que antes de la llegada de los primeros europeos hablaba del orden de los 1.500 a 2.000 dialectos.

“Una extraordinaria diversidad que el español unificó, un hecho del que debemos sentirnos orgullosos”, dijo Mario Vargas Llosa, quien agregó que “han sido los pueblos donde se habla español los que han hecho posible que sea una lengua tan viva y literaria”. En la inauguración del festival participó el también premio Nobel de Literatura Jean Marie Gustave Le Clézio, si bien este no pudo acudir a la isla española de La Palma por motivos de salud y envió un vídeo con la conferencia "Al mar", en la que cuenta sus vinculaciones con Canarias (España) al atracar el barco en el que de niño llegó con su familia. Según Le Clézio, no se quedaron a vivir en la ciudad porque su padre no hablaba español.