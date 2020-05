La Bundesliga hace historia ante la pandemia

Alemania fue la primea nación que se embarcó en la aventura hacia lo desconocido desafiando al coronavirus y abriendo la Bundesliga. Un laboratorio para el resto de Europa con sus estadios y protagonistas limpios y los test como pasaportes hacia un nuevo ecosistema en el que reina el silencio.

La experiencia alemana fue notable, con cinco partidos a la vez (primer gol del ‘nuevo futbol’ para esa bestia llamada Haaland. Este reinicio de la Bundesliga es historia en el deporte. La primera gran Liga que retó a la pandemia con el balón y su estricto protocolo, tuvo su gran acto inaugural en el Signal Iduna Park.

El muro menos amarillo mostró durante el Borussia Dortmud vs Schalke al mundo el futbol que viene: mascarillas, desinfectantes, entrevistas con el micrófono en pértigas, controles de temperatura, megafonía supliendo los decibelios de las gargantas, celebraciones sin contacto... Lo nunca visto.

El resto fueron saludos con los codos, limpieza de los balones, distancia en los banquillos y mascarillas, rígidas normativas de entrada y salida... Los jugadores ni se rozaron hasta que lucharon por el balón en el césped.

Los gritos de los jugadores y los entrenadores retumbaron en unos campos que lucieron con asientos desnudos. Un banco de pruebas que servirá a la Premier, La Liga y la Serie A para dibujar su destino.

En total se disputaron seis partidos que dieron inicio a la fecha 26, donde se destacó la contundente victoria del Borussia Dortmund ante FC Schalke 04 por 4-0. Jornada que se jugó con estrictas medidas de higiene para evitar los contagios de COVID-19 pero con grandes alicientes en lo deportivo.

El Dortmund-Schalke, conocido como El Derby del Ruhr, era sin duda el duelo más atractivo de la decimosexta jornada. Los negriamarillos avasallaron sobre el césped a su máximo rival imponiéndose con goles Erling Haaland —lleva 10 goles en nueve partidos—, Thorgan Hazard y Raphael Guerreiro, con dos.

Una victoria que le metió presión al líder FC Bayern Múnich —juega este domingo ante el Union Berlin— y lo alejó del RB Leipzig, que sorpresivamente empató 1-1 ante el SC Freiburg.

Fue una edición atípica del Revierderby porque jugaron por primera vez sin el ensordecedor aforo del Signal Iduna Park, un estadio que tiene un promedio de asistencia de 81 mil 154 espectadores por partido.

Pero el BVB no sintió la falta de su público y recortó la diferencia que tiene con respecto al Bayern (ahora quedó a solo un punto), ganador de los últimos siete títulos en fila.

Por su parte, el Schalke cayó del sexto al octavo puesto de la tabla de posiciones, porque el VfL Wolfsburg venció in extremis al FC Ausgburg (1-2) y llegó a los 39 puntos, quedándose momentáneamente con esa pelea por obtener la última plaza de clasificación para la UEFA Europa League.

Además, el Hertha Berlin se impuso por 3-0 ante el Hoffenheim y el Fortuna Düsseldorf igualó sin goles ante el SC Paderborn 07.

El Borussia Mönchengladbach, otro de los candidatos al título, le ganó 3-1 al Eintracht Frankfurt.

PARTIDOS RESTANTES. La fecha 26 concluirá con los duelos de este domingo del Bayern Múnich vs el Union Berlín. La pausa le ha servido al Bayern para recuperar a Robert Lewandowski, máximo anotador del certamen con 25 goles. También juegan hoy el FC Köln vs Maiz 05. Y el lunes, el Bayer Leverkusen vs Werder Bremen.