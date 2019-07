“La cacería de migrantes empieza el domingo”: The New York Times

La amenaza de redadas masivas para deportar a miles de migrantes indocumentados de Estados Unidos vuelve a estar plenamente encima de la mesa, después de que este jueves el diario The New York Times publicara que ésta es precisamente la intención del presidente de EU, Donald Trump.

El rotativo neyoroquino apuntó que, según dos funcionarios y un extrabajador del departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pidieron el anonimato, las redadas estarán a cargo de personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El anuncio del Times llegó apenas un día después de que las autoridades de EU confirmaran un leve descenso en la detención de migrantes en la frontera sur, a raíz del acuerdo firmado en junio entre Washington y México para que los migrantes esperen del lado mexicano la resolución de sus procesos de asilo.

Los funcionarios consultados por The New York Times señalaron que ICE buscará primero en diez ciudades del país a unos 2 mil migrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales migratorios.

Entre las ciudades donde podrían ocurrir esas redadas se cuentan Chicago, Baltimore, Nueva York, Houston, Los Ángeles y Miami.

Pese a que los migrantes bajo la lupa ya están identificados, las fuentes del DHS indicaron que “las autoridades podrían detener a migrantes que estén en el área, aun cuando ellos no fueran los buscados”.

NADA OFICIAL. Por el momento, las autoridades no han confirmado estos datos, aunque el miércoles el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Ken Cuccinelli, dijo que las redadas “van a llevarse a cabo”, sin dar más detalles.

A mediados de junio, Trump anunció en Twitter que el ICE iniciaría la deportación de “millones” de indocumentados. Luego, el mandatario aplazó dos semanas la cacería de migrantes, pero después anticipó que las redadas empezarían después del 4 de julio.

“BRUTAL”. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, criticó ayer que “estas acciones brutales van a aterrorizar a niños y a muchas familias”, y recordó que “todos en nuestro país tienen derechos”.