La camarista, fuera de los Oscar; Familia de medianoche se mantiene en la lucha

La cinta de Lila Avilés no quedó entre las 10 finalistas en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa.

La camarista, de la cineasta Lila Avilés, no pasó el filtro para ser una de las 10 cintas preseleccionadas en la carrera de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Aunque en las últimas semanas había cobrado fuerza en EU, cuando los Críticos de Nueva York nombraron a Avilés como la Mejor Dirección Debutante, no le alcanzó para tratar de conseguir la hazaña que por primera vez en la historia de nuestro cine consiguió Roma, de Alfonso Cuarón en la más reciente edición.

En su cuenta de Twitter, Lila Avilés compartió un video en el que aparece la actriz Gabriela Cartol dando vida a Eve, su personaje en dicha cinta, mientras sostiene un ramo de flores sobre una cama y unas almohadas en las que se lee La camarista.

En dicha publicación se lee: “Con este video nos despedimos de la ruta al Oscar. Gracias Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) pero con todo el camino recorrido, ni México, ni Latinoamérica ‘is in the house’. Pensemos en la persistencia del cine, que hoy por hoy es mi árbol de la vida”.

Por su parte la AMACC también emitió un mensaje: “La Academia Mexicana de Cine felicita a Lila Avilés y a todo su equipo por el trabajo hecho durante la promoción de La Camarista rumbo al Oscar. ¡Han puesto una vez más al cine mexicano en los reflectores internacionales! Éxito en sus nuevos proyectos”.

Las 10 cintas preseleccionadas por la Academia de Hollywood para la competencia de este año son Dolor y gloria (España), de Pedro Almodóvar; Parásitos (Corea del Sur), de Bong Joon-hom; Les Misérables (Francia), de Ladj Ly; El pájaro pintado (República Checa) de Václav Marhoul; Truth and justice (Estonia), de Tanel Toom; Those who remained (Hungría), de Barnabás Tóth; Honeyland (Macedonia), de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov; Corpus Christi (Polonia), de Jan Komasa; Beanpole (Rusia), de Kantemir Balagov y Atlantique (Senegal) de Mati Diop.

Por otro lado, la cinta mexicana Familia de medianoche sí logró colarse en la preselección de la categoría de Mejor Documental. La película de Luke Loretzen sigue a la familia Ochoa, que dirige un servicio de ambulancias en uno de los barrios más acaudalados de la Ciudad de México. Los Ochoa compiten con otras empresas que también lucran con la prestación de auxilio a quien lo solicita.

La cinta se medirá contra otros 13 documentales aclamados del año, entre los que destacan American factory, Apollo 11, The biggest little farm, For Sama, Honeyland, Knock down the house, Maiden y One Child Nation.

Los nominados en cada una de las categorías de la edición 92 de los premios Oscar serán anunciados el 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de entrega está programada para el 9 de febrero próximo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.