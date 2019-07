La cantante Tulia Sánchez busca internacionalizar las lenguas indígenas

Tras lanzar su primer material Tradiciones de mi Corazón (2017), la cantautora Tulia Sánchez, prepara un nuevo disco compuesto por 12 temas: “Se incluyen las canciones más clásicas del estado, que hablan de nuestras bellas comunidades y de la conexión con la naturaleza y el agradecimiento a ella, las cuales tuve que traducir para que la gente pudiera apreciarlas de otra manera, porque hablar en mixe tiene una cosmovisión muy diferente”, argumenta.

Entre los temas se encuentran éxitos internacionales que serán reversionados en español y en la lengua indígena mixe, como parte de una campaña no solo para rescatar ésta y otras lenguas nativas, sino para revalorizar las costumbres y proyectar una imagen atractiva de la cultura al público fuera de la comunidad.

“Para este material estamos intentando incluir diferentes géneros así como temas que el público joven conoce internacionalmente, para motivarlos a aprender la lengua, porque a veces no están tan conectados con ella ni con las canciones tradicionales, así que queremos que los temas sean atractivos para ellos y vean la riqueza cultural que los rodea”, uno de ellos es “Hymn for the weekend” de Coldplay.

Aunque desde muy temprana edad tuvo gusto e ímpetu por la música, aprendiendo de manera empírica, la conciencia por su cultura y lo importante que es vino cuando ingresó a la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, Enbio: “Fue cuando empecé a valorar mi identidad y mis raíces, porque antes de pertenecer a ella los profesores nos prohibían hablar mixe, lo cual era algo discriminatorio, nos comenzaron a inculcar el no hablarlo porque era inapropiado. Pero cuando entré a estudiar el nivel superior allí, comencé a valorar y a conocer otras culturas de nuestro estado”, explica a Crónica.

“Hay muchas comunidades donde se sigue hablando, y niños que son monolingües, con la lengua originaria, pero en mi comunidad he notado que este exterminio —por llamarlo así— es en parte por los padres, porque dejaron de hablarles en lengua a sus hijos, algunos dejaron de hacerlo por miedo a que ellos también sean discriminados”, reflexiona la artista.

“Así surgió la importancia de conservar mi lengua, algo que yo no hacía antes y, qué mejor aún, relacionarlo con la música. Comencé a traducir algunas canciones tradicionales oaxaqueñas a mixe, español y zapoteco, incluidas en el disco Tradiciones de mi Corazón”, indica.

Y sobre esa misma línea, la también regidora de educación 2019 en la comunidad de Santa María Tepantlali Mixe (Oaxaca), se ha comprometido a inculcar la lengua ayuujk a las nuevas generaciones, con la finalidad de que éstas, en un futuro, las lleven no solo al resto del país, sino al resto del mundo. “Estamos en proceso de estar compartiendo con niños y jóvenes, diferentes trabajos y habilidades, para que se preserve la lectura y escritura de nuestra lengua originaria”, asegura.

El material Tradiciones de mi Corazón, fue un trabajo comunitario en el que músicos, niños y jóvenes de su localidad participaron en conjunto con el sello Rada Records para producirlo: “Mi profesión como maestra de educación indígena, aumentó en mí la motivación por compartir nuestra cultura y conocer más sobre nuestras comunidades, porque existen muchas variantes dialectales; entonces desde ahí, desde mi centro de trabajo, empecé a compartir estos conocimientos y fue así como surgió este proyecto”.

Aunque su próximo material carece aún de nombre y fecha de lanzamiento, su labor no queda solo en la parte musical, pues debido a que tras una exhaustiva investigación descubrió que su comunidad no cuenta con una vestimenta típica, ella lleva dos años diseñando un traje con elementos de sus tradiciones que permitan construir otro elemento de identidad.

“Desde que comencé a cantar, empecé a diseñar mi traje, no estaba planeado en un principio, porque en mi comunidad no existe un traje original típico. Así que me di a la tarea de rescatar algunos elementos, como las grecas y bordados que se incluyen: flores de Santa María, que representan la virginidad de las mujeres, además se relaciona con los trece días del calendario mixe. También lleva incrustadas piedras prehispánicas que nosotros todavía conservamos, en las que quedan representadas la lluvia, el trueno y las montañas”, destacó.