La CDMX da síntomas de mejora; la zona conurbada oriente es el problema

Los fallecimientos por COVID-19 siguen por debajo de los 50 diarios en la CDMX luego del gran susto del día 7 de mayo, cuando la cifra se disparó hasta 92. La tranquilidad con la que fue asumida aquella jornada negra por parte de las autoridades capitalinas ha sido respaldada por los datos de los días subsecuentes. Ninguno ha regresado a estar cerca de la centena y, por el contrario, ahora lo previsible es que si hay incrementos, éstos sean paulatinos.

Pero el dato más alentador es que, por vez primera en las últimas semanas, se habló de que el número de sospechosos de COVID disminuyeron en la Ciudad de México; ayer había152 menos que anteayer, lo que abre la posibilidad de que poco a poco se acumulen los datos para que, finalmente, la razón asista a quienes pensaben en una gráfica muy aplanada de aumento de contagios.

Aunque la cifra de sospechosos continúa siendo alta, de 4 mil 835 según el último corte, la disminución de sospechosos (casos detectados pero cuyo análisis de laboratorio aún no arroja resultados) es relevante pues en la técnica de seguimiento de la pandemia representa un efecto positivo del quédate en casa capitalino.

El número de muertes en 24 horas, por lo pronto, quedó en 45, es decir, sin un nuevo aumento significativo.

ESE PROBLEMA AL ORIENTE. Ahora bien, resulta significativo que ayer el IMSS haya hecho un exhorto a la zona conurbada en el oriente de la CDMX ya que detectó “relajamiento de las medidas de aislamiento que algunos municipios mexiquenses han evidenciado”. El Instituto se preocupa doblemente debido a que la atención médica en esas áreas puede recargarsele más cuando se presentan debilidades en el sistema estatal de salud.

El IMSS llamó abiertamente a los municipios al oriente de la CDMX a que no relajen las medidas preventivas, no vayan a celebraciones sociales y no vayan a tianguis.

Las alcaldías capitalinas al oriente de la Ciudad forman un corredor heterogeneo, por un lado Gustavo A Madero es tránsito diario de mexiquenses en aquella dirección, pero lo que es un hecho es que hasta el otro extremo del corredor, Iztapalapa, la influencia del continuo tráfico mexiquense es evidente.

Un ejercicio sencillo, pero que puede dar luz del porqué de la preocupación creciente por el oriente (CDMX y municipios conurbados) es la revisión de cifras. Ese corredor tiene una tendencia de contagio disparada en relación al resto de la capital. Las gráficas que acompañan estas línes lo evidencian y es probable que su comportamiento dispar se mantenga hasta el final de la crisis.