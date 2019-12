La CFE va a ser muy rentable; Si la IP no invierte, lo vamos a hacer nosotros: AMLO

En esta nueva etapa que vamos a reestructurar su deuda, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a ser muy rentable en términos económicos, porque se está mejorando mucho su administración con el componente de la honestidad y la austeridad”, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su visita este sábado a la Unidad Geotermoeléctrica de Los Azufres, donde fue acompañado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el mandatario mexicano puntualizó que la nueva administración de la empresa productiva del Estado garantiza la honestidad de sus funcionarios y la reestructuración de su deuda.

Hizo notar que en la medida en que estos objetivos se cumplan, la Comisión Federal de Electricidad será fundamental para el desarrollo del país.

Mediante su mensaje, López Obrador subrayó que si el sector empresarial no quiere invertir en el sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está preparada para abastecer al país de energía.

Dejó en claro que el gobierno ha dado certidumbre a la iniciativa privada para que puedan producir y vender energía en un 44 por ciento, mientras que la CFE se quedará con 56 por ciento, “hablamos con claridad con el sector empresarial porque hablaban de certidumbre y no anduvimos con medias tintas”.

“Se les dijo con claridad que cuando menos vamos a terminar con la misma proporción: 56 por ciento para la CFE y 44 para el sector privado. Vamos a competir, ellos tienen que invertir, tienen que abastecer de energía al mercado de acuerdo a la proporción de la demanda”, matizó.

Sin embargo, el mandatario federal recalcó que si no hay inversión empresarial, puede que la Comisión Federal crezca su participación en el mercado hasta en un 70 por ciento.

En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador afirmó que “si ellos no invierten y no producen energía eléctrica lo vamos a hacer nosotros, pero si no invierte el sector privado lo vamos a hacer nosotros y puede que terminemos el sexenio con el 60 o 70 por ciento de la producción”.

Asimismo, expresó su confianza en que en la nueva etapa de recuperación del sector eléctrico, la CFE será rentable por las condiciones inmejorables en las que se encuentran sus instalaciones y producción.

MICHOACAN, EJEMPLO NACIONAL EN PRODUCCION DE ENERGIAS LIMPIAS: AUREOLES. Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo dijo que Michoacán se consolida como pionero en la producción de energías limpias y sustentables con la inauguración de la Unidad 18 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres.

Refirió que “el oriente michoacano es una región con una reserva importante de recursos naturales generadores de energías limpias y hoy, con esta unidad, la planta Geotermoeléctrica de Los Azufres se convierte en la segunda más importante del país en generar energía limpia y amigable con el ecosistema”.

Detalló que la producción de energía limpia que generará la nueva unidad, será palanca para el desarrollo del estado y del país, cuyo beneficio será directo al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los habitantes de esta zona del estado.

En su intervención, Silvano Aureoles agradeció al mandatario federal por su respaldo para resolver la federalización de la nómina educativa y establecer a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ruta que da certeza de pago a las y los maestros de esta entidad.