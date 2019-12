La Cineteca Nacional tendrá sede en Los Pinos

"No le hacemos el feo a nadie, si les interesa, estamos abiertos. Trabajamos con todas las distribuidoras y últimamente en exhibir las producciones más importes de Netflix”, explicó Nelson Carro, director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional acompañado por Alejandro Pelayo (director) al momento d dar a conocer el balance anual del recinto fílmico.

Y es que desde hace cuatro años que la Cineteca Nacional ha mantenido una marca de asistencia que supera el millón de espectadores y este 2019 no es la excepción. El recuento de enero hasta el 29 de noviembre ha dado una suma de 1 millón 203 mil 652 espectadores. Una cifra que surge de los 157 estrenos que tuvo la Cineteca (58 de ellos mexicanos), así como de las 28 retrospectivas y ciclos.

Dolor y gloria, filme ganador a los premios de mejor banda sonora y mejor actor en el pasado Festival de Cannes, fue la más vista con 41 mil 631 espectadores. Le siguieron Guasón, de Todd Phillips; Clímax, de Gaspar Noé, y Chicuarotes, de Gael García Bernal. Otro aspecto que el funcionario destacó fue que Roma, de Alfonso Cuarón, película mexicana que se estrenó a finales de 2018, fue vista por 35 mil 112 espectadores.

“Hace cuatro años rebasamos el millón y en los últimos tres la cifra se estabilizó; el año pasado gracias a Roma y éste por la combinación de películas de Netflix y otras como Guasón. Muchas no hacen en ningún lado lo que hacen aquí, porque no quitamos las películas a la semana, todas duran ocho, así las van recomendando, se va oyendo de ellas. Lo importante es que tengan calidad; no pasamos Avengers o las Fridas, pasamos un cine de calidad que también puede ser comercial, como El irlandés de (Martin) Scorsese”, destacó Pelayo.

“El tener Guasón en Cineteca nos sirvió porque metió una cantidad enorme de espectadores. Para la recaudación internacional de la película no significa nada, pero para la Cineteca son mucho porque hay películas que son menos comerciales y pueden estar semanas en la Cineteca gracias a los ingresos de las películas exitosas”, añadió Nelson Carro.

En este 2019, la Cineteca Nacional también dio continuidad a las exposiciones con Gaumont, desde que existe el cine y Buñuel en México, que permanecerá hasta abril de 2020. Este año, a la galería acudieron 38 mil 847 personas.

Planes a futuro. Lo más llamativo del balance que dieron a conocer son los proyectos a futuro. Especialmente cuando explicaron que hay un plan de tener una sede alterna en Los Pinos, “estamos acondicionando una salita que tienen ya ahí, entonces ya hemos estado pasando películas con ellos y la idea es que sigan saliendo”, declaró Pelayo.

“Ahora, también hay un proyecto maravilloso, que es como la carta a Santa Claus, y es poder hacer una Cineteca poniente. También se ha hablado de este proyecto, pero eso es más a mediano plazo: una Cineteca con varias salas dentro de todo lo que es el corredor cultural de Los Pinos”, agregó.

Pelayo dijo que esto realmente es un proyecto más para el sexenio, por lo que no se sabe cuándo se volvería realidad esta iniciativa. “Los próximos dos años podrían ser dedicados al desarrollo del proyecto y, posteriormente, su consolidación. Yo lo pensaría como un proyecto del sexenio”, dijo.

Por lo pronto ya también piensan en el 2020, que iniciará con una retrospectiva de Martin Scorsese en enero. Además continuarán con la preservación de la memoria fílmica, pues este año algunas de las películas restauradas han llegado a los eventos fílmicos más importantes del mundo como Nazarín, de Luis Buñuel, que se presentó en la sección Cannes Classics del Festival de Cannes, y Ensayo de un crimen, del mismo director, se exhibió en el Festival Internacional de Cine de Venecia, solo por mencionar algunos. Continuarán con proyectos de restauración, como Pueblerina y La sombra del caudillo.

Finalmente, anunciaron que también se tienen otros planes en la Galería: “Acabando Buñuel vamos a tener otra exposición sobre cine mexicano, específicamente sobre el cine negro. Y después para el 2021 una exposición sobre Charles Chaplin con el Museo de Los Ángeles”, dijo Pelayo.

“La directora de la exposición vino a ver la Cineteca y le gustó el espacio lo que falta es coordinar el tiempo porque para el 2020 la exposición será llevada a Japón. Si todo sale bien estaría aquí a principios del 21. Falta que se hagan las negociaciones porque es muy costosa”, concluyó.