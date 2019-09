La Ciudad de las Ideas presenta en su edición 2019 lo mejor del pensamiento contemporáneo

Más de 70 conferencistas representantes de lo mejor de pensamiento contemporáneo, 5000 mil personas como público presencial, 35 mil personas por streaming, y una exposición a más de 10 millones de espectadores en dos canales de televisión abierta, conforman la edición 2019 de La Ciudad de las Ideas, festival de Mentes brillantes que a doce años de iniciado se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de Noviembre en el Auditorio Metropolitano de la Ciudad de Puebla.

This is Epic!, es el emblema de esta edición que se propone la celebración de la curiosidad, del ser inquisitivo, tenaz, audaz para participar en la realización de un mundo mejor para todos. Así como las leyendas helénicas, medievales y futuristas, This is Epic! reúne aquellas historias increíbles, fuera de la caja y divergentes que están rompiendo los muros en todo el planeta.

A lo largo de doce años, a La Ciudad de las Ideas han acudido premios Nobel, humanistas, impulsores del avance tecnológico, preservadores del planeta, explicadores del universo, sociólogos, grandes creadores, artistas de relevancia internacional, humanistas, inventores, siempre con el propósito de empoderar al ciudadano al involucrarlo y con los responsables de los hitos que están cambiando y han transformado el destino de la humanidad.

Entre los speakers que acudirán a Puebla en esta 12 edición del festival fundado por Andrés Roemer –curador del mismo- se puede mencionar a Siddhartha Mukherjee Médico, oncólogo y divulgador científico estadounidense. Ha sido reconocido internacionalmente por sus obras literarias de 2010, "El emperador de todos los males": Una biografía del cáncer y 2016: "El Gen: Una Historia Íntima". Brian Selznick Autor e ilustrador de "The Invention of Hugo Cabret", que ganó la medalla Caldecott por sus ilustraciones. Fue la base de la película ganadora del Óscar.

También participa Tal Ben Shahar, autor de "Short Cuts to Happiness" y "The Joy of Leadership". Fue profesor de dos de las cátedras más relevantes en la historia de la Universidad de Harvard: Psicología Positiva y La Psicología del Liderazgo. Además Stefan Sagmeister, quien ha diseñado para los Rolling Stones, HBO y el museo Guggenheim. Ganador de dos Grammy’s por sus propuestas de embalaje de Talking Heads y de Brian Eno & David Byrne.

Entre otros mexicanos y mexicanas asisten Nicolás Celis y Gabriela Rodríguez, productores de la multi-galardonada película “Roma”. Finalmente cabe citar entre los conferencistas a Javier Santaolalla, ingeniero de telecomunicaciones con una amplia experiencia en satélites en la agencia espacial francesa (CNES). Su canal de Youtube de Divulgación Científica ‘Date un Vlog’ tiene más de 55 millones de visualizaciones. Y a Guy Nattiv y Jaime Ray Newman, ganadores del Oscar por mejor cortometraje con “Skin”, que retrata a la sociedad estadounidense frente a la problemática del racismo y la xenofobia hoy en día.

La Ciudad de las Ideas fue galardonada el pasado mes de agosto, al igual que su creador, Andrés Roemer, por el Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades como resultado de su aportación al debate contemporáneo.

A través de un programa de becas, promoción en redes, diversificación de boletos y beneficios a distintas instituciones educativas, culturales y sociales, la CDI mantiene firme su compromiso con la Prosperidad Incluyente al brindar oportunidades para que todas las personas se interesen y puedan asistir a este gran evento.