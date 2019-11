La clavadista Adriana Jiménez se queja de la Conade

La clavadista de altura Adriana Jimenez acusó que en la Conade hay una persecución en su contra y consideró que es injusto el retiro de los apoyos que le daban como atleta de alto rendimiento.

“Estoy dispuesta a aclarar las reglas que he violado y que me digan qué hice. De ser así asumiré las consecuencias. Me dijeron que las nuevas reglas de operación hacían que los clavados de altura quedaran fuera del programa de apoyos”, apuntó Jiménez.

Acusó a Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, de haberla tratado de mala manera para tocar el tema y aseguró que “para darme de baja, tiene que haber una reunión con el Comité Técnico de Fodepar; no estoy infringiendo ninguna regla de operación”.

La clavadista presentó una denuncia ante la Función Pública para dar a conocer las arbitrarias decisiones de los funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Creo que no es justo que me estén haciendo esto. No soy la única e invito a todos los atletas que han sido víctimas de estas malas decisiones a que hablen y se expresen. Todos tenemos libertad de expresión y la libertad de exigir nuestros derechos, en este caso mi derecho como atleta, y me respaldan mis medallas mundiales”, comentó Adriana.

Refirió que hasta el momento no ha tenido acercamiento con la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, y “jamás recibí alguna llamada, no he recibido ninguna respuesta. Me gustaría hacerlo, que nos sentemos y platiquemos acerca de este tema”, concluyó.