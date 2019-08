La CNDH reune a niña hondureña huérfana con tío detenido en Saltillo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) continúa realizando gestiones a fin de buscar la mejor opción que garantice un entorno de acogimiento para una niña de 8 años, de nacionalidad hondureña, hija de un migrante que falleció el pasado 31 de julio, con su tío detenido en la estancia migratoria en Saltillo, Coahuila.

Lo anterior, en virtud de que algunos albergues propuestos, no reunían las condiciones adecuadas para que la niña tuviera la privacidad necesaria, al ser foco de atención por los sucesos vividos, por lo que después de analizar diversas opciones se acordó que la convivencia se realizaría en la Casa de las Niñas y Niños del Sistema DIF Estatal, en donde a partir del día 1 de agosto se encuentra la menor.

Para ello, el tío de la menor trasladado por personal del INM con acompañamiento de la CNDH, de la estancia migratoria en Saltillo, a las instalaciones de la Casa de las Niñas y Niños, y se llevó a cabo el reencuentro y la convivencia de manera adecuada.

Debido a que las autoridades de Coahuila no han podido acondicionar un espacio para que se puedan reunir de manera permanente la niña y su tío, se continuará con las convivencias en la Casa de las Niñas y Niños, el tiempo que sea necesario.

Respecto a la migrante salvadoreña detenida en la estancia migratoria de Saltillo y su hijo de dos años en la Casa de las Niñas y Niños citada, una vez acreditado el vínculo familiar, se continúan las gestiones por parte de la CNDH para que se lleve a cabo la convivencia y la reunificación familiar, empero, el Sistema DIF de Coahuila indicó no tener espacio para alojar a familias, no siendo recomendable que la madre lo visite en la Casa de las Niñas y Niños, pues al separarse nuevamente causaría mayor daño al niño de 2 años, por lo cual se ha exhortado a las autoridades, que en atención al respeto al interés superior de la niñez y su protección integral, se agilicen las acciones para acondicionar donde se pueda realizar la reunificación familiar.

Asimismo, personal de la CNDH, realiza diligencias para investigar la queja sobre los sucesos del 31 de julio pasado, cuando fue asesinado un migrante hondureño. En acompañamiento al Cónsul de Honduras en aquella ciudad, se realizaron gestiones ante la Fiscalía del Estado para reconocer el cuerpo, por parte de su cuñado, quien se localiza detenido en la estancia migratoria del INM, diligencia que se realizará este lunes 4 de agosto, para continuar los trámites de repatriación de los restos mortales.