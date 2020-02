La convención de La Mole se prepara para recibir a 50 mil asistentes

El Centro Citibanamex se prepara para albergar a alrededor de 50 mil personas, en el marco de la 52ª edición de La Mole Convention que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo, la cual engloba el mundo de los cómics, el manga, los videojuegos y las series televisivas de ficción o animación.

“Llevamos 24 años como líderes en el mercado del entretenimiento de convenciones. Empezamos en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, nos movimos hacia Expo Reforma, luego en el World Trade Center y finalmente Centro Citibanamex que es nuestra actual casa, donde contamos para esta edición con 29 mil metros cuadrados de exhibición, en los que tendremos muchas actividades, así como grandes invitados –que es algo de lo más complicado conseguir para las convenciones–, tanto de cómics, actores y cosplayers”, explicó a la prensa, Elías Ortíz, CEO de La Mole Convention.

Las áreas quedarán divididas en Artist Alley, Gaming Alley, Media Alley, Workshops Area, Unboxing Pavillion, Cosplay Alley —con más de 50 celebridades nacionales e internacionales—, Circuito Cartoon Madness, Toonlandya, Indie Revolution y la Zona Foodtrucks.

Como el evento más importante y grande que se realiza en el país en torno a la cultura pop, este año se suman más aliados entre los que destacan: Nintendo, Riot Games, SMASH, H.R. Giger Museum —con una activación de Alien—, Game Planet, Xbox, New Era, Epicland, Editorial Planeta, Red Monster Studio, Toys in the Box, Disliz, Máscara de Látex, iZettle —plataforma de pago—, ADO —paquetes de movilidad desde Xalapa, Puebla y Veracruz, así como tours turísticos gratuitos al interior de la Ciudad de México, para quienes presenten su boleto para la convención—, por mencionar algunos.

Asimismo, contarán con la presencia de Dolph Lundgren (Rocky IV), Tom Welling, Michael Rosenbaum, John Glover y Erica Durance (Smallville), ­Austin St. John, David Yost, Steve Cardenas y Walter Jones (Power Rangers), Michael Biehn (Terminator), Felix Silla (Los Locos Adams), Doug Jones (La Forma del Agua), Matthew Wood (Lucasfilm y Star Wars), Sandro Larenas (Garfield) y András Arató (Hide the pan Harold), entre otros.

Además, se destinará la Sala B a la multinacional Bandai Namco Holdings, empresa que llegará con material exclusivo para este evento, así como con diversas dinámicas de juego y estands interactivos, todo bajo un concepto temático dedicado al popular anime Dragon Ball. No obstante, también incluirá lanzamientos de McFarlane Toys, Pacman, Anime Heroes y Banpresto. Mientras que en la Sala D, la “marca sombrilla” Tamashii Nations, realizará una exhibición de la línea Monster Arts, de Asgard & Gundam Universe.

El reto más grande durante todos estos años, ha sido “desarrollar la cultura pop en México, es decir, hay muchos nichos que se atacan, pero poder hacer un evento en el que todos convivan y crear una comunidad durante 24 años, creo que es lo más difícil”, concluyó Ortíz.