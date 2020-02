La Corte, universidades, diputados y empresarios respaldan Un Día sin Mujeres

El hashtag #El9NingunaSeMueve, Un Día Sin Mujeres, con el que se convoca a mujeres de todo el país a un paro nacional como una forma de protesta contra la violencia de género que ha derivado en los feminicidios más desgarradores, ha provocado la solidaridad de todo tipo de autoridades: escolares, empresariales, de gobiernos estatales, además de organismos autónomos han tuiteado que toda mujer que decida no ir a trabajar ni a la escuela el próximo 9 de marzo no se le sancionará de ninguna manera. Las grandes ausentes en esta muestra de respaldo son las dependencias del gobierno federal —salvo la Secretaría de Gobernación—, aunque en su conferencia mañanera de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador externó: “quien guste sumarse, adelante, no habrá represalias”.

La convocatoria al paro —surgida en Veracruz el pasado martes tras los atroces feminicidios de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima, de siete años—, este viernes se sumaron a dar su apoyo el IPN, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras instituciones educativas. También han expresado su apoyo el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de la Nación la Secretaría de Gobernación, así como autoridades de 22 estados del país, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Sonora, Jalisco y Guanajuato, entre otros.

sin represalias. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que las dependencias a su cargo se sumarán al paro nacional de mujeres, luego de enfrentar semanas duras para esclarecer delitos por feminicidios.

Detalló que esta medida será publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, con el fin de evitar que los patrones tomen represalias en contra de todas aquellas que decidan sumarse al movimiento #UnDiaSinMujeres.

Colima. Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, expresó su apoyo al movimiento “Un Día Sin Nosotras”, y dijo a mujeres de la entidad, así como a servidoras públicas que también se quieran sumar, cuentan con su apoyo. Asimismo, recordó que en el camino por la lucha de la igualdad entre mujeres y hombres, aún queda mucho por recorrer.

En tanto, el gobierno de Veracruz —el estado que tiene el trágico número 1 en asesinato de mujeres— informó que está consciente del momento difícil que cruza tanto el país, como la sociedad, debido a la ola de feminicidios que se viven, por lo cual se suma al movimiento #UnDíaSinNosotras. “Todas las mujeres que laboran en el Ayuntamiento de Veracruz tendrán la libertad de sumarse al movimiento sin que por esto se ponga en riesgo su trabajo.

Algunas legisladoras dijeron que se suman al movimiento, y se quedarán en su casa a leer y chatear.

“SIN ELLAS NO HAY FUTURO”: SILVANO AUREOLES. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, se sumó a permitir que sus gobernadas falten a trabajar si así lo desean el próximo 9 de marzo cuando se lleve a cabo el movimiento “El Nueve Ninguna se Mueve”, como protesta contra los feminicidios en México.

El mandatario estatal dijo en un comunicado: “Por mis hijas y las hijas de todas y todos. Por todas las mujeres. Porque sin ellas, no hay rumbo ni futuro; porque son el valor y la fuerza de Michoacán.