La creciente potencia del techno darkwave de Xenia Beliayeva

En 1997, Xenia Beliayeva impulsó su carrera musical en la apertura del Center Karlsruhes para el Arte y la Tecnología de los Medios (ZKM por sus siglas en alemán) en donde los espectadores fueron testigo de una demostración de música electrónica, acompañada por los legendarios compositores del género synth pop, Kraftwerk y el pionero de la música techno, el DJ francés Laurent Garnier.

Las disqueras como Playhouse, Klang Electronik, Mute Records fueron sus primeras distribuidoras durante su formación artística, que también tenía su propio sello discográfico como Dance Records y Lone Records.

Beliayeva ofreció presentaciones en la localidad de Hamburgo, Alemania durante el año 2000, siendo sus dos principales eventos el Hamburg Gum Club y el Waagenbau Club. Tuvo eventos importantes en países como Francia durante 2006 siendo parte del Welcome to 007, en 2007 en Holanda tocó en Heroes of Techno.

Tras esa experiencia surgen sus primeros EP, Momentan y You Better; ambos salieron al público en 2008. Dos años más tarde presenta Ever Since (2010), su primer material de larga duración, el cual contó con la colaboración de la DJ francesa Miss Kittin en el track “DNA”, que la llevó hasta el Electrode Festival VI Edizione en Italia, en 2011.

Su tercer EP vio la luz en 2013 bajo el título Tandom Jump. Posteriormente, tuvieron que pasar cinco años para retomar su proceso creativo entregado en dos producciones, un EP más, llamado Explore The Darkside, y su segundo álbum Riss, lanzados en 2018, siendo este último del que se desprenden los sencillos “High Expectations” y “Razor”, los cuales cuentan con videoclip oficial cada uno.

El género techno/darkwave que realiza en sus composiciones la ha llevado a realizar múltiples colaboraciones, como en el sencillo “Prototype” junto a los DJ Dancefloor Killers y Data Punk para “Chocolate” (2007). El tema “Analog effekt” contó con la participación de Systematic (2009), mientras que “Agua” superó las 140 mil visitas en su página oficial, en el que colabora el DJ Ari Shirazina, mejor conocido como Dubfire, y el DJ alemán Oliver Huntemann.

Actualmente ha presentado a través de redes sociales un breve adelanto de lo que será su nuevo álbum, al que ha dado a conocer bajo el título RADA.