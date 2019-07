La crisis migratoria que vive México se veía venir y no se dimensionó

La crisis de la migración centroamericana que se vive en México se veía venir y por su realidad no podemos decir que al gobierno federal lo tomó por sorpresa. Creo que ha hecho falta más información, además de que no se dimensionó la situación que se presentaba ni se estimaron los aspectos materiales para garantizar un trato digno a estas personas, dijo en entrevista con Crónica la doctora María Regina Martínez Casas, profesora‐investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

En México, asegura, se ha creado una imagen equivocada de los migrantes a raíz de informaciones publicadas en algunos medios, donde se hace referencia a que varios centroamericanos son contratados por cárteles del narcotráfico, lo que sin duda ha repercutido en descontento y rechazo hacia estas personas.

La investigadora, que participa también en el Proyecto Transfronterizo México-Guatemala, refirió que hasta el momento no se están generando las condiciones adecuadas como un lugar para vivir y empleo, para apoyar a estas personas que el gobierno de Estados Unidos devuelve a México mientras se resuelve su trámite de solicitud de asilo.

Ha faltado comunicación y acercamiento de las autoridades con las comunidades donde llegan los migrantes, además de que el gobierno federal, que se coordina con organizaciones internacionales como ACNUR, no ha tomado en consideración las acciones de las organizaciones civiles, por su modelo de trabajo, señaló.

Sobre la nueva política de Donald Trump, de que los migrantes que vía terrestre hayan pasado por otro país camino al suyo sin solicitar asilo, no serán recibidos, convierte a México de facto en un Tercer País Seguro, la especialista en temas migratorios dijo que esta medida tomada por EU la hizo sin consultar al gobierno de México y viola varias leyes internacionales, principalmente las que protegen los derechos de las personas, como el de dar asilo a quien lo solicite por estar en riesgo su integridad.

Respecto a la convivencia de lugareños con migrantes que buscan espacios para vivir mientras se soluciona su proceso de asilo en EU, la doctora Martínez Casas refirió que el trato social entre migrantes y lugareños sufre una afectación mutua, ya que ellos no buscan quedarse en México, quieren asilo en EU, pero ese proceso afecta todo, ya que las citas que se les dan regularmente para resolver su solicitud no son inmediatas y si no son fácilmente localizables por cualquier situación existe el riesgo de que al no ser localizables se ponga en riesgo ese trámite.

Históricamente, México es un país que ha dado acogida a migrantes, dice la especialista, al subrayar que México es también de las naciones que menos personas de distintas nacionalidades tiene y unas cuantas personas más (migrantes) no complicarían la situación. Sin embargo, la situación se ha manejado de forma equivocada al crearse una mala imagen de los migrantes en los medios, lo que ha derivado en que en muchas comunidades vean con desagrado a los centroamericanos en el país, al grado de que surjan versiones de que hay más privilegios para ellos que para los connacionales, dando origen a sucesos de enfado y xenofobia.

Al tocar el tema de un mayor aumento de migrantes y el posible crecimiento de colonias migratorias en ambas fronteras del país, la doctora María Regina Martínez Casas indicó que estas comunidades siempre han existido, y en años recientes fueron detectados asentamientos por las rutas de tránsito de estos grupos. Asimismo, refirió que quienes son devueltos por las autoridades de EU recurren a amigos o familiares mientras buscan solución a sus trámites de asilo. Aunque en el periodo de ese proceso —que tardaría meses o tal vez años— muchos tienen que buscar empleo y atención para sus familias y así como la mayoría busca llegar a Estados Unidos, otros se quedan, pero también muchos deciden regresar a sus países de origen, a pesar de los riesgos a los que se enfrentan.

De acuerdo con el INM, de enero a junio de este año, EU ha devuelto a México a 11 mil 922 migrantes.