“La de ahora es una generación sin miedo”

La más reciente edición de la Mostra de Venecia tuvo entre sus mayores sorpresas el descubrimiento mundial de la actriz Mariana di Girolamo. La joven chilena, de 29 años, se convirtió en la representación ideal del personaje protagonista de Ema, a través de la cual hace una radiografía de una mujer que representa la revolución feminista de la nueva generación.

La joven actriz viene de una familia de personalidades dedicadas al teatro o la actuación. De hecho, su tía Claudia di Girolamo es una celebridad en su natal Chile y también se ha puesto a las órdenes de Pablo Larraín en su cinta Post Mortem, en el 2010.

Mariana estudió teatro en la Universidad Católica de Chile y luego hizo un entrenamiento teatral en España. Empezó su carrera en el 2013 apareciendo en cortometrajes, pero fue hasta el 2014 que se hizo conocida por sus participaciones en las teleseries de Mega, Pituca sin lucas. También es reconocida por la telenovela Perdona nuestros pecados en el 2017.

Ahora la actriz ha librado su mayor reto hasta el momento, luego de que el cineasta Pablo Larraín la llamara para Ema, en lo que significó el adentrarse en un reto que le cambió su forma de trabajo: “Aquí no hubo la oportunidad de aplicar mi método. Mi experiencia, más que nada, que es más de televisión, aunque hay un par de cosas más en cine y series, pero en general uno tiene un guion al cual recurrir o hay un cierto trabajo de mesa y ensayos de escena. Eso no pasó”, dijo Mariana di Girolamo, en entrevista con Crónica.

“Lo único a lo que me pude aferrar fue a la concentración absoluta. No hubo guion, a veces las escenas llegaban el mismo día o un día antes, no hubo un trabajo de personaje, sino que yo tuve que buscar mis propios referentes, pero no sabía muy bien quién era esta Ema ni cómo se relacionaba con el resto de los personajes del mundo”, agregó.

Ella da vida a Ema, una joven bailarina, quien decide separarse de Gastón (Gael García) luego de entregar a Polo, el hijo que ambos habían adoptado y que fueron incapaces de criar, en adopción. Desesperada por las calles del puerto de Valparaíso, Ema busca nuevos amores para aplacar la culpa. Sin embargo, ése no es su único objetivo, también tiene un plan secreto para recuperarlo todo.

“Trabajamos mucho el decir. Este guion y poética se basan en la manera en que Ema y Gastón se dicen todas las barbaridades que se decían, era sobre masticar las palabras, en mi caso, el paso de la televisión al cine fue un poco difícil. Pablo me decía pocas indicaciones como ‘menos Mariana, menos Mariana’ o ‘ésa no es Ema’, y yo sabía que entonces debía buscar otro camino”, expresó.

“Pero también fue un trabajo bien abierto. Pablo no me decía ‘vete por aquí’, sino que dejaba que yo encontrara a Ema. Fue mucho de ensayo y error, de mucho ensayo. A veces grabamos posibilidades distintas de una misma escena, con una Ema más sufriente y otra más fuerte”, añadió, en una charla realizada en el marco de la más reciente edición de FICUNAM.

A ella la acompaña su amor por la música. La misma que la unió a Gastón, quien es su coreógrafo en danza contemporánea, pero entonces, cuando Ema ha llegado a su límite, encuentra en el reguetón una forma de desahogo emocional, una que va desde la liberación del cuerpo, y gradualmente se encamina a una liberación de las pulsiones sexuales, hasta que utiliza el deseo en su favor y en la del amor a su hijo para dejar a un lado los tabúes morales y tejer una compleja red que tiene la finalidad de romper con el orden familiar tradicional.

“Descubrir de qué trataba fue fascinante y fue doloroso, no para mí, sino que entender que la potencia que tenía esta historia y los temas que se estaban planteando, como la adopción fallida o el servicio nacional de menores. Sabía que me enfrentaba a una película muy atractiva, con una cronometría muy particular y vibrante”, destacó.

“El sexo que se muestra es el reflejo de una generación distinta a la mía y tuve que dejarme sorprender y aprender de ella, nunca pretendí adoptarla, porque es muy compleja y hay respuestas que no encuentro todavía y que nunca voy a tener y eso lo hace más fascinante aún”, complementó.

Sobre las cuestiones temáticas del filme, la actriz destaca la confrontación ideológica de las generaciones, que hace eco en la situación actual: “La generación de hoy es muy potente. Yo les agradezco mucho, sobre todo a los estudiantes, por lo que vive hoy en día mi país. Yo también he ido a las manifestaciones, pero hay otros ahí en primera línea que son los de la generación que representa Ema. De ella tengo mucho que aprender. Aunque soy joven, me distancio mucho de ellos. Fui educada de una manera distinta: católica, con ciertos cánones y estructuras morales, sobre todo”, enfatizó.

“La de ahora es una generación que ha perdido el miedo, que entiende el valor del colectivo y la tribu, esto yo lo veo más con las mujeres por cómo se entiende el concepto de la sororidad; cómo están amando, por ejemplo, Ema y sus amigas también son amantes; la forma en que constituyen la familia”, dijo.

Finalmente, acentuó la conexión de la cinta con los movimientos feministas actuales: “Esta generación está sentando un precedente y un cambio que va a ser irreversible por la manera en que entienden el respeto, la responsabilidad sexo-afectiva o lo que pasa en la forma de denunciar como lo que ocurrió en las marchas de las mujeres en México y en mi país”, explicó.

Al final ésa es su mayor enseñanza, “espero que sigamos aprendiendo, pensando, pensándonos. Necesitamos dialogar con las nuevas generaciones, porque tampoco las nuevas deben excluir a las viejas. Sigamos construyendo una sociedad más justa e igualitaria”, concluyó.