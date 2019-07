La desenfadada juventud ochentera y la música pop que los conmovió

No hay una sola “música de los ochenta”. En nuestro país, tanto la producción local como las muchas voces de importación que llegaron para triunfar, pusieron en movimiento a la juventud mexicana, y había oferta para todos los gustos, para todas las edades. Aquellos, los niñitos de la explosión demográfica setentera, habían crecido, y eran, además de un grupo social enorme, con necesidades y demandas, un enorme y apetitoso mercado. Darles gusto y opciones fue una de las grandes empresas de la década.

Pop, así de simple. Pop, así, sin complicaciones. Música pegajosa, con sentido del humor, para divertirse, para hablar de cosas sencillas. Con muchas voces, y con coreografías saltarinas, que vistan mucho ante las cámaras de televisión. Con chicos y chicas cantantes, con buenas voces, y muy, pero muy simpáticos. En una amplia gama de edades, desde chavitos recién salidos de la niñez y las canciones de Cepillín, hasta jóvenes que bien podrían estar en algún semestre universitario.

Así se armó el enorme mosaico del suave pop en español de los años ochenta, con montones de grupos, algunos de un solo hit, otros de duración más allá de la fugacidad, con letras de amores juguetones o de visiones del mundo que resuenan hasta hoy.

Indiscutiblemente, el triunfo de Timbiriche en sus primeros años, echó a andar la fábrica de grupos musicales, con un muy buen andamiaje mercadológico, lo que no fue obstáculo para que algunos de esas agrupaciones se colocaran en las preferencias. Otros, inevitablemente, fueron destellos fugaces, como un grupo de niños, Los Grillos, que apenas grabó un disco y que solía hacer presentaciones en el espectáculo de teatro musical de ¡Cachún Cachún Ra Ra! Tal vez, a la distancia, alguien recuerde alguna de sus canciones, como Somos chiquitines.

En cambio, hubo grupos que rápidamente se ganaron el cariño del público, como Fresas con Crema, que, en su versión original, iba a tener 14 integrantes. Pero se impuso la sensatez, y el conjunto saltó al mundo con siete integrantes, todos ellos jóvenes alumnos destacados del CEA de Televisa. En el curso de un par de años, los Fresas con Crema se convirtieron simplemente en Fresas, y con el nombre abreviado llegaron a su tercer disco. Canciones dulces, ligeras, como Me enamoro o Cómo no quererte a ti. Tenían una imagen que hacía honor a su nombre, aunque su tercer disco se llamara Ni tan Fresas. Aunque el grupo logró saltar a la siguiente década, algunos de sus primeros integrantes acabaron por seguir lo que era su camino original, la actuación. Al cuarto disco, Mariana Levy se fue a protagonizar una telenovela, y por ese camino se marcharon Toño Mauri y Denisse Bermúdez.

Hubo muchos grupos de estructura parecida. De puras chicas, de chicos y chicas, o solamente de muchachos. Auspiciado por la empresa Bacardí, apareció un concepto que dio horas de televisión a los chavos de las familias: “Valores Juveniles” promovía a jóvenes cantantes, buscando a los que algún día serían las estrellas de la balada romántica, ese género que nunca ha decaído en la cultura musical mexicana. Pero, tanto en materia de grupos como de cantantes solistas, solo unos pocos de aquella marejada de talento local se convertirían en el referente de los jóvenes ochenteros.

La competencia era intensa, y tenía alcances internacionales. Así era desde la llegada de un grupo de chicos portorriqueños que hizo historia y provocó la histeria de las adolescentes mexicanas: Menudo.

René, Xavier, Johnny, Miguel y Ricky vinieron a alborotar el escenario musical para jóvenes, a grado tal que Televisa, con mucho sentido de la oportunidad, inventó un programa vespertino, “La Hora Menuda”, para que las fans fueran felices con su hora diaria de música de aquellos muchachitos. Al grito de Súbete a mi moto, los jóvenes integrantes de Menudo llenaban estadios, protagonizaron dos películas y hasta pasaron por una telenovela venezolana. La Menudomanía era una afección que se había extendido por toda América Latina.

Las reglas impuestas por el manager de Menudo contribuyeron al fenómeno emocional que generaban los muchachitos. Cuando uno de sus integrantes llegaba a los 15 años, e, inevitablemente empezaba a cambiar de voz, o a tener bigote, o empezaba a ser notoriamente más alto que sus compañeros, era hora de salir del grupo. Las despedidas se volvían auténticos dramones, con adolescentes bañadas en llanto porque se iba su preferido.

Siempre jóvenes, eternamente adolescentes, los integrantes de Menudo eran el símbolo de la alegría de la pubertad, con esas voces, aún con ecos infantiles, que le cantaban a los primeros amores. Otros prefirieron crecer junto a sus seguidores. A cambio, recibieron una emocionada lealtad que dura hasta hoy.

VOLAR, CORRER, ACELERARSE CON TIMBIRICHE. Hay ocasiones en que los enanos del circo crecen, o uno de ellos toma otro camino, y todo se echa a perder. En el caso del pop ochentero, algunos grupos remontaron con éxito el paso de los años para colocarse en el tope de las preferencias de una generación de su misma edad, que poco a poco se hacía adulta enamorándose y desenamorándose, mostrando sus primeros gestos de independencia al compás de las canciones de Timbiriche.

Aquellos chamaquitos a los que Miguel Bosé apadrinó en su primera aparición en TV, inevitablemente, crecieron. No era ya cosa solamente del sólido equipo de producción y mercadológico que estaba atrás de ellos, no. Timbiriche logró conectar con sus contemporáneos, que hacían filas larguísimas para escucharlos, que compraban los discos y que no se perdían una sola de sus apariciones en la televisión. Los jóvenes de la época aceptaron con generosidad todos los cambios que el grupo experimentó: desde la inclusión de Erick Rubín, porque Benny y Diego pedían un compañero para hacer frente a las niñas, hasta las sucesivas salidas de los integrantes fundadores, que iban buscando su destino definitivo.

Gracias a sus mentores, Timbiriche abarcó un abanico muy amplio de géneros musicales: llenaron teatros con su versión de Vaselina, y hasta se atrevieron a incluir en un disco su propia versión de Imagine.

Si hay un disco de Timbiriche que hoy todavía emociona a sus seguidores fue Rock Show, su sexta grabación. Con canciones como Corro, vuelo, me acelero, Soy un desastre, o Teléfono, muchos llegaban a la escuela pensando cómo ganar el corazón amado. Sí, era pop, con un toque rockero que se acentuó en el siguiente disco, cuando los timbiriches también tocaban los instrumentos y tenían otros dos compañeros: Thalía y Eduardo Capetillo. Muchas jovencitas se emocionaron con Mírame, cantada por Alix, y piezas como Besos de ceniza, Con todos menos conmigo y Si no es ahora será mañana, hablaban de un Timbiriche que se iba haciendo mayorcito y sus amores y emociones reflejaban ese cambio.

La salida de Benny, que se fue a estudiar música, de Mariana, de Alix y de Sasha, que quiso probar suerte como solista —con una dulce historia contenida en Rueda mi mente— no menguó el éxito de Timbiriche. Edith Márquez llegó en lugar de Mariana, Bibi Gaytán por Alix fueron transformaciones que no afectaron el cariño de sus seguidores. Era inevitable que ese éxito, que abarcó casi todos los años ochenta, y que se resume en una decena de discos, llevara a aquellos muchachos por caminos muy previsibles: algunos hicieron carreras solistas, entraron a los elencos del novedoso género de Televisa, las telenovelas juveniles. Ese, el mercado de los adolescentes y jóvenes demandaba ya sus propios contenidos crecía y crecía, y requería un abanico emocional que iba desde la balada dulce hasta el pop más desenfadado, como correspondía a los tiempos que empezaban a correr.

ENTRE FLANS Y PANDORA. Dos grupos femeninos netamente ochenteros tuvieron un origen común: un proyecto para jóvenes, en Televisa, que iba a llamarse “Fans”. De allí partieron Isabel, Mayte y Fernanda para crear “Pandora”, y por otro lado, Ilse, Ivonne y Mimí a convertirse en las “Flans”. Mientras que unas eran la nueva generación de la canción romántica, con temas dulces y sentimentales, las Flans, con una producción europea y por tanto con resonancias diferentes, se ganaron al público con sus bailes, con sus leggins, con sus zapatos de tacón plano, las famosas “ballerinas” que usaron todas las muchachas de aquellos tiempos; con los “pelos necios” de Ivonne, que se resistía a entrar por el aro de la estética mercadotecnizada. Sus primeras canciones tenían ya un eco de eso que en España se llamaba tecno-pop. Eso y no otra cosa era su primer hit No controles, verdadero himno generacional de la posmodernidad. Con piezas como Bazar entraron al mercado internacional. El video, ese género novedosísimo, de Bazar, entró al famoso canal MTV y a aquellas tres muchachas se les conoció fuera del mercado hispanoparlante.

Inevitable ver, en aquel momento musical, la diferencia entre “Flans” y “Pandora”: dos maneras de vivir la juventud ochentera, dos modos de hablar de enamoramientos, de hacerse un poco menos adolescente: de Sólo él y yo a Me he enamorado de un fan; de ¿Cómo te va, mi amor? a Ay, amor, de la peculiar versión de Los peces en el río a Veinte millas. Las preferencias se dividían, pero lo cierto es que ambos grupos tuvieron fanáticos leales que las siguieron a lo largo de la segunda mitad de los años ochenta.

El mercado juvenil mandaba. En México, después del rudo sofocón del rock de fabricación nacional, muchas de las letras del pop ochentero empezaban a hablar de algo más que el amor. Un grupo de jovencitas regiomontanas, “Fandango”, acuñó, en una canción, Autos, Moda y Rock and Roll, algo que se parecía a un nuevo modo de vivir:

“Emoción tras emoción/

te confieso que, hoy por hoy,/

la mayor escuela está en la calle”.

Los chavos de los ochenta pugnaban por vivir sin demasiadas responsabilidades, la mayoría pertenecían a familias pequeñas, donde los mayores ya no estaban necesariamente condenados a ser papás o mamás suplentes de sus hermanos menores. Los resabios de las estructuras y códigos de conducta autoritarios empezaban a tambalearse otra vez.

Era otra manera de convertirse en adulto joven. Algunos debieron darse cuenta. La música empezaba a hablar de otras cosas. En una de las canciones que Emmanuel, uno de los jóvenes baladistas estrella, grabó a la mitad de la década, Luces de Bohemia para Elisa, se hablaba de esa vida de los adultos jóvenes, que pasaban buena parte del día fuera, en la escuela o en el trabajo, y en los ratos que sobraban, con los amigos; una vida construida de puertas afuera de sus hogares, llegando a casa corriendo, antes de que sonaran las diez, para no arriesgarse al regaño paterno o materno.

Era la voz de una generación que, tensando la liga de la autoridad familiar, y a falta de teléfonos celulares para avisar dónde andaban, prefería pedir perdón que pedir permiso.