La diputada Evelyn Parra abandona al PRD y lo manda a ser cuarta fuerza

La diputada local Evelyn Parra se separó de la bancada del Partido de la Revolución Democrática y de ahora en adelante legislará como independiente.

En entrevista con Crónica, la diputada explicó que su decisión obedece al incumplimiento de acuerdos y compromisos de algunos de sus compañeros de bancada al no nombrarla como coordinadora o vicecoordinadora del grupo parlamentario, para respetar la paridad de género en la bancada.

Recordemos que la legisladora Parra llegó al Congreso como resultado de ser la más votada de su partido en el Distrito 10, en las elecciones pasadas —julio de 2018—, lo que le daba derecho a ocupar uno de los espacios antes mencionados y que actualmente ocupan Víctor Hugo Lobo (coordinador) y Jorge Gaviño (vicecoordinador), quienes llegaron por la vía plurinominal.

“No me separo del partido, pero sí de la fracción parlamentaria en el Congreso debido a que no se me dio la oportunidad de ocupar la coordinación o vicecoordinación que solicitaba y no desde hace una semana o días, llevaba más de dos meses tratando de platicar con los compañeros, con Víctor Hugo Lobo, y no se me hizo caso”, dijo la diputada.

“Se me vetó, sentí la misoginia, el machismo; me dejó muy confundida y simplemente tomé esa decisión”, agregó.

Con la renuncia de la legisladora al Sol Azteca, el partido pasará de ser la tercera fuerza a ser la cuarta o quinta, puesto que se quedará con cinco diputados, por debajo del PT, que tiene seis. Por tal motivo el PRD estaría peleando con el PRI el cuarto peldaño, al estar empatados con cinco legisladores cada uno. Asimismo, el PRD perdería algunos puestos en la Mesa Directiva; incluso una posible incorporación a la Junta de Coordinación Política, debido a que el PT reclamaría su derecho, al ser la tercera fuerza.

—¿Tenía derecho (a ocupar una coordinación)? Fue la más votada (en las pasadas elecciones).

—Así es y como lo sabes hay dos listas de plurinominales, la A y la B y esta última es a los que nos toca hacer campaña y soy la diputada más votada de mi partido y soy la que sacó más votos y estuve en territorio realmente.

—Con los nombramientos de Lobo y Gaviño ¿se cubre la paridad de género?

—No se cubre, apenas hubo una reforma en el Senado, se cambió la Constitución donde se acordó que habría espacios para las mujeres, porque ésa ha sido la lucha y el tema: que exista el apoyo a las mujeres; entonces, viendo esto, no hubo un respeto y todavía me argumentaron diciendo que se tenían que trabajar otras cosas y ese argumento no era válido, sólo me dijeron que ya había un acuerdo previo y ya ni modo. Para mí eso no es justo, no se vale.

—¿Merece una coordinación?

—El grupo político al que pertenezco. Tenemos un territorio ganado (Venustiano Carranza), una alcaldía que se ganó, es el único territorio perredista en toda la Ciudad de México, entonces no queremos que nos regalen, sólo buscamos lo que nos corresponde por toda nuestra labor realizada.

DECLIVE. Politólogos aseguran que el PRD, además de que ha dejado mucho qué desear respecto a su papel como oposición, desde el interior de esa institución política se intenta externar una imagen de inclusión y equidad además de respeto a la paridad de género, pero en los hechos, son los hombres los que históricamente han acaparado las principales posiciones, como lo hicieron apenas en el Congreso en donde el diputado Lobo y su compañero Gaviño se han rotado la coordinación y vicecoordinación del Grupo Parlamentario, contradiciendo así su retórica partidista y sus estatutos internos.

Por ello, según Mario Luna, politólogo de la UNAM, el PRD ha tenido distintos golpes en los últimos diez años con la salida de sus principales dirigentes, lo que le ha costado a ese partido dejar de ser la primera fuerza política para convertirse en la cuarta.

Luna recordó que el único liderazgo y bastión perredista que existe en la capital del país, encabezado por Julio César Moreno, continúa trabajando, de lo contrario, el partido desaparecería prácticamente de la ciudad y aun con ello, a ese equipo lo han castigado bastante desde la cúpula, favoreciendo a excandidatos perdedores o que no tienen territorio alguno, indican analistas en la materia, lo que le ha llevado a perder simpatía de la gente y del electorado.

Explicó que con la salida de Parra, el PRD, no obstante ser superado por el PT, también le cede la Jucopo y concretamente a la diputada, Circe Camacho Bastida, coordinadora parlamentaria de esta bancada desde donde, “pelearán a toda costa el cargo, pues existe el rumor de que el diputado Víctor Hugo Lobo intenta madrugarlos y hacerse de la posición que hoy ocupa el panista Mauricio Tabe, anteponiendo de nueva cuenta, el perredista, su aspiración por encima del derecho político de otra mujer”.