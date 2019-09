La dupla Higareda-Chaparro vuelve en Tod@s Caen

Tras compartir créditos en No Manches Frida y su secuela, una vez más llega a la pantalla grande la dupla de Martha Higareda y Omar Chaparro en Tod@s Caen, con un reparto conformado además por Claudia Álvarez, Mauricio Barrientos el Diablito, Miri Higareda, Santiago Michel, Consuelo Duval, Édgar Viva, Anabel Ferreira y Eugenio Siller.

“Me encanta contar historias y creo que uno puede contarlas en el teatro, en cine o televisión, los actores tenemos una voz muy grande que hay que usar, como en la película Vive En Mí donde fui protagonista, interpretando a un personaje que intentaba crear conciencia sobre la donación de órganos”, expresó a Crónica, la actriz Martha Higareda, durante la alfombra roja de la première de la cinta, en la plaza comercial Oasis Coyoacán en la Ciudad de México.

La cinta dirigida por el argentino Ariel Winograd (Mamá se fue de viaje, Permitidos, Mi primera boda) y coproducida por Martha Higareda, quien también es autora del guión junto a su hermana Miri Higareda y Alexis Fridman (Mentada de Padre, Hasta que la boda nos separe y Kilómetro 31-2), con la que pretenden desestigmatizar la comedia mexicana.

“Es el cuarto proyecto junto a Omar, así que además de hacernos muy buenos amigos, hay una química muy especial entre nosotros. Tenía muy claro que quería a Omar como protagonista; Claudia, Miri y yo fuimos roomies (compañeras de apartamento) un tiempo, así que me inspiré en nosotras; Santiago es mi cuñado y el Diablito es mi amigo desde hace años, así que la química entre todos fluyó y se refleja en pantalla”, explicó.

La “anticomedia” Tod@s Caen, cuenta la historia de Adán (Omar Chaparro) y Mía (Martha Higareda) quienes tienen sus propias reglas para ligar y no fracasar en el amor, ellos ayudarán a sus amigos a convertirse en unos cracks (expertos) del ligue. La película se estrenó el 20 de septiembre en 370 salas de todo el país.

“Queríamos romper el esquema de la comedia romántica; no es una historia de empoderamiento femenino sino para hombres y mujeres, que te dice que tú vales mucho y te debes sentir bien contigo y que al final tienes que ser tú mismo, porque todos usamos estrategias para estar con alguien que parece inalcanzable”, afirmó la actriz.

“Cuando uno hace las cosas con amor y de manera genuina llegan las personas adecuadas en los momentos indicados con las mismas frecuencias, es decir, si tú quieres fregar o tienes envidia pues vas a traer a personas que piensan igual. Martha y yo siempre estamos en la misma sintonía”, destacó Omar Chaparro.