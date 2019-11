La economía de México está estancada, confirma Banxico

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, confirmó este viernes que la economía mexicana enfrenta un proceso de desaceleración y una fase de estancamiento, al sostener que el panorama sombrío obedece a la debilidad de la inversión y a las tensiones económicas del exterior, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la negociación del brexit.

Señaló que el crecimiento de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del año, dado a conocer el pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resultó “inferior” a lo esperado por los analistas económicos.

“El dato (del Producto Interno Bruto) del tercer trimestre confirma el estancamiento en el que ha estado la actividad económica”, dijo durante el Seminario sobre Estabilidad Financiera y Banca Central con motivo del 25 aniversario de la Autonomía del Banco de México.

El panorama sombrío, dijo, obedece a la debilidad de la inversión y a las tensiones económicas del exterior, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la negociación del brexit.

“Las tensiones comerciales han sido uno de los elementos que han dado lugar a un obs­táculo hacia la inversión a nivel global, especialmente en los sectores manufactureros”.

Asimismo, dijo que confía en que los índices de inseguridad bajen en los próximos meses, ya que este factor representa un “obstáculo” para el crecimiento económico del país.

Se pone orden a la economía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que “técnicamente no hay recesión”, y que si el crecimiento económico es escaso, es porque se está poniendo orden; “ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones, que inviertan aunque se destruya el territorio, aunque contaminen”.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer que en el tercer trimestre del año, el crecimiento económico fue de 0.01 por ciento en términos reales, el mandatario apuntó durante su conferencia de prensa matutina “sin duda va a haber crecimiento y vamos a llegar a la meta que tenemos”.

Dijo que lo primero era poner orden, en relación con la transición, “del tiempo que espero nos lleve el aplicar todos los cambios para iniciar una nueva etapa”. Asimismo, el mandatario sostuvo que “en materia económica, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien; habría que ver todos los indicadores, no sólo el de crecimiento”.