La economía está blindada ante conflicto Washington-Teherán: Hacienda

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sostuvo que el conflicto entre Estados Unidos e Irán no ha tenido efectos negativos en la economía de nuestro país, y apenas ha sufrido dos impactos menores.

“La economía está claramente blindada: tenemos 180 mil millones de dólares en reservas, tenemos una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por más de 60 mil millones de dólares, tenemos una línea de crédito contingente con el Tesoro de Estados Unidos por 9 mil millones de dólares, y como probó la transacción que hicimos hace sólo un par de días tenemos un acceso pleno a los mercados, pudimos colocar bonos a 10 y a 30 años en las mejores condiciones que ha hecho México en su historia; en esa parte nos sentimos tranquilos”.

Así lo señaló el funcionario federal, en breve entrevista luego de participar en la XXXI Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México 2020 (REC 2020): “Política Exterior para el Bienestar”, y puntualizó que el conflicto que se registra en Medio Oriente ha tenido dos efectos menores: un pequeño cambio (ayer martes) en el tipo de cambio, aunque no cruzó los 19 pesos por dólar, y hoy está en 19.80 pesos, lo cual, dijo, no tiene gran efecto.

“Aun cuando nosotros por supuesto que queremos que haya un desarrollo armónico en todo el mundo, ha tenido un efecto secundario que no necesariamente ha sido malo, que ha sido el incremento en el precio de la mezcla mexicana”, la cual está en los 57 dólares por barril.