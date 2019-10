La edad de retiro no aumentará mientras yo sea Presidente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su costumbre de corregir declaraciones de sus secretarios, dijo este jueves durante su conferencia matutina, que no aumentará la edad del retiro de los trabajadores durante su sexenio.

“No va a aumentar la edad de retiro, mientras yo sea Presidente no va a haber propuesta en ese sentido. Tenemos que aplicar una política distinta a la del periodo neoliberal, no es más de lo mismo”, advirtió, al corregir las declaraciones que hizo el miércoles el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, quien expresó que sería una posibilidad (aumentar la edad para el retiro) para no poner en riesgo el fondo de pensiones.

Herrera indicó que es necesario que los trabajadores contribuyan más a lo largo del trabajo y esto puede hacerse de diversas formas, entre ellas puede ser que haya mayor ahorro voluntario o que en algún momento se pudiera considerar, por alguna razón, que hubiera un aumento en la edad de retiro.

Herrera refirió que “la decisión de incrementar la edad de retiro debe darse entre el gobierno, las empresas y los trabajadores”.

Sin embargo, el mandatario señaló que “hubo políticas que afectaron a todos los mexicanos. Muchas veces, ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero, eso ya se terminó. No vamos a seguir con la política neoliberal”.

López Obrador reiteró que su administración no enviará una propuesta de este tipo al Congreso, ya que el gobierno debe tener una política laboral distinta a la aplicada en el “periodo neoliberal”.