La entrega de becas a estudiantes de las UBBJ “es universal, y no debe condicionarse”

Segunda Parte

La entrega de becas a estudiantes de las Universidades del Bienestar Benito Juárez “es universal, y no debe condicionarse”, dijo Luis Enrique González, alumno de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, financiada por legisladores morenistas de 2016 a 2018 y sumada desde el año pasado al nuevo proyecto universitario de la administración lopezobradorista.

Tras la denuncia de la Coordinadora Raquel Sosa sobre la asignación de ayuda económica a fósiles, estudiantes fantasma o ausentes, con la complicidad de redes administrativas, integrantes de esta escuela —en paro desde hace dos semanas— consultados por Crónica se inclinaron por la repartición generalizada y sin objeciones de apoyos, y reprocharon las condiciones precarias de operación escolar.

“Los de Ingeniería en Procesos Petroleros de Poza Rica tienen el mismo problema, les están condicionando el acceso a las becas y si reprueban materias o tienen faltas no se las dan, y estamos en contra de ese método, porque es mandato presidencial que sean de dotación universal y prioritaria”, señaló Raúl Herrera, de octavo semestre.

En general, se quejaron de la carencia de biblioteca, seguridad, servicios médicos y de limpieza, así como de la contratación de maestros sin experiencia ni práctica en la materia, lo cual ha desplomado el nivel educativo. “Somos los propios estudiantes quienes debemos limpiar los baños, porque no hay personal”, apuntó Brenda, otra de las universitarias.

“Cuando el programa de las Universidades Benito Juárez absorbió a la EDPA, cayó el nivel de la plantilla docente, porque corrieron a los especializados, a los litigantes, y trajeron a maestros de tiempo completo, que ahora son todólogos, sin historial”.

Reclamaron la falta de criterios claros para la titulación de quienes conformaron las primeras generaciones, arropadas por Morena, y defendieron la permanencia de las administrativas despedidas, acusadas por Sosa de violentar el sistema presencial de las UBBJ y permitir el registro anómalo de jóvenes para el cobro de dinero público y de contratar a maestros cuya labor es fantasmal.

“Se están transgrediendo los derechos de las trabajadoras, eran las únicas que realizaban los trámites administrativos”, expresó Luis Enrique.

En un documento de respuesta a Sosa, entregado a Crónica, el estudiantado expuso: “Es de conocimiento colectivo la inestabilidad en relación a pagos oportunos en tiempo y forma, no sólo el personal administrativo lo ha padecido sino también el cuerpo académico, personal de limpieza y de seguridad, todo ello mermando el adecuado funcionamiento de nuestras actividades”.

Y rechazó la ampliación del periodo de regularización de materias, “porque contradice el gasto excesivo ante la SEP, además de que no debería ser punto de discusión, puesto que es un derecho para todo estudiante tener acceso a esos mecanismos”.

Se acordó seguir con el resguardo del inmueble, hasta el cumplimiento de un pliego petitorio de 22 puntos, entre los cuales destacan “la rendición de cuentas de la administración, uso y empleo de recursos materiales, humanos y económicos, a lo largo de la gestión de Verónica Castro Flores (actual directora)”; la creación de un Consejo General Universitario con un 80 por ciento de estudiantes, 10 por ciento de profesores y 10 de administrativos, y el cual deberá avalar evaluaciones y modificaciones al plan de estudios; la recontratación de personal administrativo y docente, y la destitución de Raquel Sosa.

TERRENO DEL INAI. En el texto previo en el cual Sosa descubre la red para facilitar becas a faltistas y fósiles, también se revelan los nombres de 29 alumnos y de las dos administrativas involucradas, además de datos bancarios y fiscales de estas últimas.

Los mencionados adelantaron la presentación de quejas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque “esa acción puede desencadenar graves consecuencias a la esfera jurídica de los miembros de nuestra comunidad”.

Según Sosa, el documento aludido “era de carácter interno, no público, yo no lo di a conocer, ni siquiera en redes sociales”…

El peregrinar por una beca en las Universidades del Bienestar

Mientras -según Raquel Sosa- alumnos fósiles y sin constancia de asistencia escolar reciben becas, otros como Mariam, quien pasó a tercer semestre de la carrera de Derecho en la EDPA, no ha recibido ayuda económica desde su ingreso a la institución, hace casi año y medio.

Ella proviene de una familia de escasos recursos, la cual apostó por trasladarse de Oaxaca a la Ciudad de México como única vía para ofrecer estudio a los hijos. También es alumna regular, con escasas inasistencias y un promedio de entre 8.5 y 8.7. Sin embargo, cuando acudió a la administración del colegio a preguntar sobre el apoyo, se deslindaron y culparon a los gestores del programa de becarios.

“Tuve que ir a las oficinas del programa en la colonia Portales y me dijeron que estaba dada de baja, cuando en la plataforma de la EDPA siempre aparecía activa y sin problemas académicos. Me preguntaron si tenía muchas materias reprobadas o si no iba a clases, llevé todos mis papeles en regla, para comprobar que no era así, pero no dieron solución”.

Ha sido un peregrinar en busca del incentivo económico. Se trasladó después a una escuela en la colonia Obrera, a donde son enviados casos de este tipo. “Ahí dijeron que iban a verificar mis datos, que lo iban a checar, me pidieron que me apuntara en otra lista, pero el tiempo ha pasado y nada”.

—¿Qué opinas de que otros sin registro académico ni regularidad sí reciban beca?

—De alguna manera es injusto, ojalá se haga una investigación a fondo y se castigue a los responsables, caiga quien caiga. En los requisitos de la beca no dice que debemos llevar tantas materias aprobadas, pero sí ser cumplidos.

—¿Y qué es cumplir?

—Pues al menos ir a clases, estar en el aula, ser constantes, porque es para estudiantes; de repente se te pueden atorar algunas materias, y hay que ponerse al corriente, no pasa nada, pero si no te presentas, ¿cómo puedes pelear?