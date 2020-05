“La esperanza es un acto romántico”

Es algo de lo cual no se puede escapar, dice César Silva Márquez. Uno tiene que detallar porque creo que esto es importante en la poesía, añade.

César Silva Márquez es un poeta y narrador oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero radicado en Veracruz. Entre sus novelas destacan La balada de los arcos dorados y Juárez Whiskey. Y entre sus poemarios están ABCdario, La mujer en la puerta y Si fueras en mi sangre un baile de botellas. La editorial Bonobos editó su libro más reciente, una recopilación de poemas bajo el título de Jardín de Invierno, en donde Silva rescata de la memoria viejas andanzas que van de la noche de juerga a la reflexión de los elementos que componen una pintura, que son los elementos que también constituyen la vida. Sobre este libro platicamos con él.

— En algunos poemas de la sección “Viaje” hay imágenes sacadas como de una cámara fotográfica. El poeta observa minúsculos detalles, ¿cómo se generan grandes metáforas de estos minúsculos elementos citadinos?

— La pintura es una pasión y el detalle en el poema y la pintura van de la mano, como el cuadro Nighthawks de Edward Hopper, aquel en donde están en la cafetería, y como el poema “Nocturno a San Ildefonso” de Octavio Paz, por dar algunos ejemplos. Uno tiene que detallar, porque creo que esto es importante en la poesía.

— ¿Qué es “vivir el dulce naufragio de la fiesta” como dice uno de tus versos, y por qué expresarlo en el poema?

— Es que el “dulce naufragio de la fiesta” es ese dejarse ir, es cometer cierto abandono a lo que sigue, de alguna manera voluntario, ¿qué pasará durante esa fiesta? No se sabe del todo, y quizá por eso mismo se deba mencionar en un poema, quizá.

— ¿El agua y los ríos son una constante en los versos, qué representan los ríos para la memoria del poeta?

— El río siempre me recuerda lo que ya no somos, de alguna manera siempre somos otros, ¿no? Nunca somos los mismos y sin embargo siempre nos empecinamos en mantenernos. Para mí eso es un río, estar siempre cambiando y estar todo el tiempo empecinados en seguir siendo, mantenernos.

— En otras partes del libro hay un sentido de desesperanza, el ladrido de los perros, el naufraga y el olvido en el pavimento roto, ¿no cree el poeta en la esperanza?

— La esperanza es un acto romántico del cual no se puede escapar, pero si nos preguntamos por esa esperanza y cómo influye en la poesía podría contestar con la famosa frase de Miller: “Aquí estamos todos solos y muertos”.

— ¿Seguirá ahí, tras más de 20 años, el viejo en la arena de Vallarta al lado de su pomo?, ¿cómo influye el alcohol en la construcción poética?

— El viejo en la arena con su pomo, al igual que las muchachas que ve él, igual que la arena de la misma playa siempre estarán ahí, como el río, siempre se mantendrán. Y ese alcohol, de ese pomo, desinhibe, a mí me hace avanzar, aunque también me tropiece o avance dando tumbos, luego debo desandar esos pasos y corregir lo que se deba corregir, es un poema o lo que sea en la vida, creo yo.

— En esta época de COVID-19, ¿cómo interpretarías este verso tuyo “bebe, fuma, aspira y habla sobre un futuro que ya gastamos”?

— Todavía no sé cómo será la vida después del COVID-19, este verso habla de esa desesperanza, es como decir “aquí estamos todos y estamos muertos”, regreso a Miller, y este poema para mí representaba la juventud que yo viví y que me tocó vivir en ese momento, viendo a mis amigos, tratando de hacer una fotografía o un cuadro de lo que pasaba en ese momento. Estábamos ahí en el Bull Pen, y todo lo que sucedió esa noche está reflejado ahí, después, Mayra Inzunza, la delgadísima que aparece en el poema, murió. Entonces, todavía no sé cómo nos afectará esto, pero ya nos afectó por el Covid.

— ¿Qué es el poema, César?

— Cuando un lector recibe estas palabras, de la poesía, creo que el poeta logró algo. Un poema, un libro, es una botella que uno lanza al mar, quizá alguien se tope con ella, o se identifique.