La esperanza no viene de los Gobiernos, sino de las personas: Greta Thunberg

En la lucha contra el cambio climático "hay esperanza, pero no viene de los gobiernos, ni de las empresas", sino de la sociedad y las personas, que "son las que comienzan a despertar" y a liderar la lucha contra esta emergencia.



Así de contundente se ha mostrado este miércoles la activista sueca Greta Thunberg ante el plenario de la Cumbre del Clima en Madrid (COP25), que inicia la segunda jornada de negociaciones de alto nivel de esta cita internacional para consensuar medidas contra el cambio climático.



En este plenario la joven sueca se ha visto acompañada por cientos de jóvenes activistas que han aplaudido con emoción los mensajes que ha lanzado a esta conferencia de las Naciones Unidas.



"No hay un sentimiento de emergencia entre nuestros líderes, porque si lo hubiera tendrían un cambio en su conducta", ha asegurado Thunberg, antes de preguntarse "¿cómo podemos hacer para presionar, especialmente a los líderes?.



HAY QUE IMPLICAR A TODOS LOS ACTORES EN LA LUCHA



En tan solo tres semanas comienza una nueva década que definirá nuestro futuro, ha aseverado, al tiempo de subrayar que se necesita de soluciones holísticas, que impliquen a todos los actores del cambio climático, para afrontar este problema.



Los países ricos son "los primeros" que tienen que hacer "su parte" en la lucha contra la emergencia climática y "llegar los primeros a las emisiones cero", ha defendido Greta Thunberg en su intervención en el plenario de la COP25.



Para la joven ambientalista es ineludible que los países ricos asuman esa responsabilidad para que, posteriormente, puedan hacerlo los pobres, ya que en la cuestión del cambio climático "no existe una equidad" entre todas las naciones.



"No se trata solo de reducir las emisiones de gases contaminantes, algo importante, el mayor peligro viene de la inacción de los políticos y de los directivos que pretenden actuar y no hacen nada", ha insistido.



ES NECESARIO HACERLE CASO A LA CIENCIA



En otro momento de su intervención, ha recordado que hay que "hacerle caso a la ciencia", algo que ya hizo este martes en un evento en esta COP25 con científicos y expertos en cambio climático de todo el mundo.



Para ella, "es importante no superar en 1,5 grados el aumento global de la temperatura del planeta, porque eso desestabiliza el clima; mi mensaje -ha añadió Greta- es cómo reaccionar a estas urgencias sin sentir pánico y ser alarmistas".



La mediática activista sueca, de 16 años, llegó el pasado viernes a Madrid procedente de Lisboa para participar en diversos actos de la cumbre climática que tiene lugar en la capital de España y que se clausurará el próximo viernes.



LOS ULTIMOS 20 AÑOS HEMOS INFRAVALORADO EL CAMBIO CLIMÁTICO



En el acto también ha participado Johan Rockström, el director del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (Alemania), quien ha explicado que "en los últimos 20 años hemos infravalorado los riesgos del cambio climático, pero la ciencia dice hoy que podríamos estar en el punto de no retorno".



"2019 ha sido un año oscuro en términos de cambio climático, con inundaciones, sequías, miles de muertos por desastres climatológicos, pero también ha sido un año único de evidencias científicas", ha agregado.



En opinión del experto "si la naturaleza fracasa, también lo haremos nosotros".



Por su parte, la ministra española en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una de las seis facilitadoras nombradas por la COP25 para consensuar un acuerdo en Madrid, ha urgido también a escuchar "la voz de la ciencia, de las ONG, de los activistas y de los jóvenes, que nos dice: ya basta".



¿DÓNDE ESTÁN LOS ADULTOS?, SE PREGUNTAN LOS ECOLOGISTAS



También la directora ejecutiva de Greenpeace, Jennifer Morgan, ha enfatizado que en esta cumbre "hay que arrojar luz", ya que "hay una base firme de concienciación de todos los jóvenes, algo en lo que también ha coincidido Thunberg en una segunda intervención.



"Es necesario desarrollar políticas climáticas", ha expresado Morgan, antes de preguntarse ¿dónde están los líderes y adultos en esta sala?.



Al final del acto numerosos jóvenes han despedido a Greta Thunberg con bailes y canciones desde el escenario del plenario de la COP25.



Muchos de ellos, con proclamas como "el pueblo unido jamás será vencido", han querido hacer una sentada y permanecer en la sala, donde está previsto que continúe la sesión plenaria, y han sido desalojados.