La Esquina

El caso de Rosario Robles debe llegar hasta el fin, sin impunidad alguna. Pero también es importante cuidar que el proceso no se politice al grado que entorpezca la labor de la justicia y la imagen del Poder Judicial. Tampoco que involucren de oficio a alguien, si no tienen pruebas en su contra. El protagonismo de barandilla no ayuda en estas situaciones.