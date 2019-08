La Esquina

La decisión, ampliamente mayoritaria, de la Junta de Gobierno de Banxico va en el sentido que marca la realidad económica. La desaceleración económica es evidente en México y en otras partes del mundo, y no hay riesgo de que se desate la inflación. Pero otra parte del comunicado es clave: si no se fortalecen instituciones y estado de derecho, la baja de intereses no generará por sí sola más inversión.