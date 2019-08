La Esquina

Al Presidente le gustó la decisión del Banco de México sobre las tasas de interés, pero no las recomendaciones que la acompañan, que son atendibles. El interés de los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico es que a la economía mexicana le vaya bien, y no hablan por hablar. Ojalá AMLO recuerde que sin inversión hay recesión, y con recesión, su proyecto social no levantará.