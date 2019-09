La Esquina

Lógica estalinista, no puede llamarse de otra forma: Lazcano, un científico reconocido a nivel mundial y que ha hecho mucho por México (algo que no debe olvidarse), es cortado de un órgano colegiado luego de criticar a quienes se han autodefinido como encarnación de una nueva moral que evita “la impunidad y la laxitud de administraciones pasadas”. Podrán repetir el mismo discurso en las plazas públicas de los 2 mil 458 municipios del país, pero los hechos no sostienen sus dichos.