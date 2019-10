La Esquina

La llegada de oleadas masivas de migrantes a México requiere una respuesta que no sólo sea efectiva para el control de las fronteras, sino también, y sobre todo, humana. No puede ser que no haya un registro confiable de las decenas de miles de seres humanos que intentan atravesar nuestro país o refugiarse en él. La opacidad es enemiga de la democracia... y del humanismo.