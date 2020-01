La Esquina

Es un tema lastimosamente sin resolver: la gratuidad y universalidad de los servicios médicos para no derechohabientes de IMSS e ISSSTE fue decretada formalmente, pero lo único tangible son las dudas de gobernadores de oposición que no ven un relevo claro en el extinto Seguro Popular ni tampoco cuentan con capacidad para absorber a quienes se quedaron sin esa cobertura. Debe decirse con claridad quiénes asistirán a qué clínicas y con qué procedimientos; esto no se ha hecho.