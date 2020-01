La Esquina

El legislativo podrá aprobar cárcel hasta por 50 años para los extorsionadores. Se podrán construir penales de ultraseguridad, pero si no se combate la corrupción al interior de las cárceles, si no se evita que desde allí se planeen secuestros, asaltos y asesinatos, todo será inútil. Hay que buscarle una solución integral y olvidar el populismo punitivo. De otra forma, la percepción y realidad de impunidad rampante no desaparecerá.