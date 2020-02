La Esquina

La Fiscalía de Justicia de la capital del país debe demostrar, urgentemente, su capacidad para cumplir con los requisitos de una detención legal. No es si el sistema de justicia penal actual funciona o no, las reglas están claras desde hace años para Ministerios Públicos y policías, así que no hay pretextos. Un operativo preparado anticipadamente, que requirió actuar incluso en territorio de una entidad federativa adjunta, no debe caerse a la primera revisión de un juez.