La Esquina

En una cosa el embajador Landau tiene razón. Los problemas de la inseguridad y el narcotráfico no se arreglan con saliva, sino con acciones concretas. Ese problema es de ambos lados: no nada más de México. Si Estados Unidos no pone su parte en el control de armas, complica mucho más las cosas. Y no sólo en este lado de la frontera.