La Esquina

Todavía no sabemos cuál es el alcance real del coronavirus en el mundo, en términos de riesgos para la salud; lo que queda cada vez más claro es que significará un bache profundo para las economías. Y si bien el impacto no puede ser particularmente severo para México en lo primero, sí lo será en lo segundo, si no hay una reacción de parte de las autoridades. Es una crisis que toca a la puerta. Hay que evitarla.