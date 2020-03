La esquina

El saldo del supermartes demócrata en Estados Unidos no podía haber sido mejor para Joe Biden. No sólo rebasó a Bernie Sanders, sino que ahora tiene a toda el ala moderada del Partido Demócrata de su lado y varios estados por delante, en los que ya parte como favorito. El partido jugó sus cartas y a final de cuentas, la oferta de Sanders no resultó tan atractiva para los ciudadanos.