La Esquina

El daño económico que causará la pandemia del COVID-19 es todavía incalculable. Al igual que con la parte sanitaria, es importante no caer en el pánico, pero también empezar a actuar para mitigar sus consecuencias. También importa entender que es algo que no se remedia con el equivalente económico al paracetamol (recetas conocidas, como los recortes, que en este caso no ayudan).