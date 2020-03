La Esquina

Es el momento del primer corte semanal y de revisar cómo fue nuestro comportamiento de cara a la crisis. ¿Fuimos disciplinados en no realizar salidas innecesarias de casa? o al final del día la preocupación inicial se está diluyendo en nosotros. Los efectos del virus sobre nuestra sociedad pueden ser mitigados y eso se logra a partir de no bajar la guardia. No lo olvidemos.