La esquina

El tremendo problema del desempleo masivo apenas está asomando la cabeza. Las medidas para frenarlo no pueden basarse en amenazas, sino en crear las condiciones para que se mantenga el número máximo de plazas posible. Cuando una economía se contrae, sólo las medidas contracíclicas —aunque a alguno no le guste la palabrita— pueden evitar una espiral catastrófica. Quien se niegue a aplicarlas no tiene derecho a lanzar un dedo flamígero contra los demás.