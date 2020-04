La Esquina

Las agresiones al personal médico que atiende a personas con coronavirus son de no creer, pero se han dado y aumentan. Médicos, enfermeras y camilleros salen de sus hogares con el temor y el riesgo real de ser contagiados, pues muchos no están protegidos. A diferencia de Europa y Asia, donde ese personal es protegido, respetado y homenajeado, aquí en México sucede lo contrario. Ante esas vilezas las autoridades deben actuar y no permitirlo.