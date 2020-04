La Esquina

Era de esperarse que el confinamiento y la consigna de Quédate en Casa se prolongaran al menos un mes. Hasta ahora el país ha evitado los peores escenarios y hay que seguir haciendo todo lo posible para que no lleguen. Desgraciadamente, muchos tendrán que hacerlo sin red económica de protección. En estos casos de salud pública siempre será mejor la precaución que la imprudencia y la precipitación. Hay que resistir y no salir, no contagiar y no contagiarse.