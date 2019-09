La evolución del espectáculo electrónico: Kryoman

La visión del Dj y productor ingles Andrew Moore ha evolucionado el género electro-house combinándolo con “trap futurista” (hip hop sureño) como lo describe en sus redes sociales, a través del proyecto Kryoman.

Kryoman surge de una idea que llegó a materializarse gracias al artista de efectos especiales Alejandro González, quien realizó el prototipo del Kryosystem, a partir de la utilización de luces LEDS con láser de 100 megawatts, que incluye un sistema FX especialmente para la integración de fuegos artificiales, así como de una pistola de humo: este traje mide aproximadamente 3 metros de altura.

A partir de este elemento ha nutrido su espectáculo, abriendo las puertas a colaboraciones con artistas de talla internacional como Carl Cox, David Guetta, Nicki Minaj, The Black Eyed Peas, y compartiendo escenario con otros más durante importantes escenarios como los del Electric Zoo Tokyo 2015, Creamfields UK 2016, Daydream Mexico 2017 y el Ultra Music Festival desde 2013 hasta el 2019, en diferentes ediciones: Miami, Europa, China, Seul y Tokyo.

Tras el EP Let`s Play House (2017), Kryoman debutó formalmente con el álbum The Fight for Love, lanzado el 8 de marzo de 2019. Además de remixes de 4 tracks que vieron la luz el pasado 1 de julio. Entre sus recientes colaboraciones se encuentra la realizada con la Dj Soda (de origen asiático del genero K-pop) junto al artista Fenner y al Dj Dan Sweezy para el tema “Butterfly”.