La existencia humana, un laberinto que hay que recorrer: Aleqs Garrigóz

Aleqs Garrigóz es un escritor nacido en el estado de Jalisco en 1986. Ha sido ganador de varios premios y autor de diversos libros. Su poemario más reciente es Los Muchachos, editado por Infinita en este 2019. Conversamos con él en torno a su trabajo poético.

— En varios de tus poemas transitas del tema del enfrenamiento de un estado natural al advenimiento del mal, del terror o el vacío, ¿por qué?

— El Mal (así con mayúsculas, como tema filosófico) siempre ha sido una de mis obsesiones profundas. No sólo a nivel moral, sino principalmente a nivel metafísico. Creo que, analíticamente, el origen de mi relación con el Mal proviene de mi sentimiento de desgajamiento o escisión, siendo, como soy, un ser que ha sido vulnerado por el dolor y la enfermedad. Este drama personal se articula a su vez en una proyección cósmica y generalmente siento la vida y el mundo como lugares inhóspitos, en esencia inhabitables. Creo que la certeza de la muerte y el desamparo del humano como especie, en general, son evidencias que apoyan ese conocimiento.

— Otro tema particular en tu poesía es la singularidad de las relaciones humanas. A veces la otra persona resulta que es uno mismo, o que la diferencia entre sujetos se elimina por la muerte, ¿qué piensas sobre esto?

— En efecto, pienso que nuestra igualdad se sustenta tanto en la muerte irreductible (como sustancia comunicable) como en la experiencia del dolor. Esa muerte y sus formas como una otredad que nos habita y nos conflictúa. Esta conciencia no sólo hace la vida pesada, sino que eventualmente la puede agotar. En cuanto a las relaciones humanas, es precisamente ese heroísmo de sobrevivir día con día con un sentimiento, una intuición y una trayectoria vital particulares en cada uno, el que agrava la relación de uno con los otros. Pienso que finalmente la existencia es un laberinto en el que toda nuestra grandeza se limita a recorrerlo contra toda esperanza para descubrir que, a pesar de todo, dentro de él existen algunas cosas bellas a las que eventualmente podemos acceder, como el amor efímero y el arte, como migajas dejadas para el consuelo.

— Con poesía describes la opresión, pero también la libertad, ¿qué son estos dos conceptos para tu poesía?

— Para mí la opresión sustancial consiste en eso que llamamos realidad, finalmente incomprensible, que hace caminar al hombre como a ciegas. En cambio, en el sueño, en la fantasía, en el arte, nutrimentos del arte, podemos aspirar a cierto grado de libertad, con el que conformarnos una excusa para no renunciar a este mundo.

— Noto que en tus poemas más eróticos cambias el ritmo y hasta el uso del lenguaje, ¿por qué?

— Pienso que contenidos diferentes para la poesía suponen generalmente un lenguaje diferente. Y busco ese lenguaje no sólo en las imágenes o en las ideas, sino también en las estructuras dadas por el ritmo y otros factores. Convencionalmente a sensaciones más vertiginosas corresponden alientos más cortos; inversamente, a estados de pesadumbre vienen ritmos más largos, respiraciones fatigosas o incluso extenuantes. Pero eso es algo con lo que siempre se puede jugar.

— Tienes un blog en donde publicas tu trabajo. ¿Qué tal te ha ido con este blog?

— El blog es un proyecto para poder coleccionar y exhibir piezas de mi trabajo que constituyen rarezas dentro de mi hemerografía: entrevistas despublicadas virtualmente; traducciones que no constituyen mi especialidad literaria, pero que realizo con mucho cuidado y empeño; notas; imágenes; pornografía amateur en la que participo; reseñas que se han hecho de mi trabajo y otros textos. Sin embargo, no suelo darle mucha promoción. Desearía que hubiese más lectores para este proyecto. Como red social de internet, Facebook me basta para mis necesidades. Invito a los lectores a darse una vuelta por él; quizá haya algo que les interese: aleqsgarrigoz.wordpress.com. Próximamente publicaré unas traducciones que preparo de H. P Lovecraft, un nuevo video porno y otras curiosidades.