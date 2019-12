La experiencia Caifanes: Llevan a sus fanáticos hasta las “Nubes”

Una de las bandas más irónicas y representativas no solo del rock mexicano sino del rock en español dio cátedra ante miles de personas que abarrotaron el recinto de la Ciudad de los Deportes.

Caifanes demostró una vez más y como lo ha hecho durante más de 30 años porque es parte importante de la historia de México.

No importó la media hora de retraso ni las largas filas para entrar al lugar, todos aguardaban pacientes y ansiosos la hora en que sus ídolos subieran al escenario. A las 9:30 sonó “Antes de que nos olviden”, que era entonada por cada una de las almas reunidas en el Domo de Cobre mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de jóvenes desaparecidos.

Sin tiempo para tomar aire, “Hasta morir” y “Nada” fueron las siguientes en aparecer haciendo recordar aquellos inicios de los años noventa cuando el rock tomaba fuerza en México.

La locura se desbordó y todos abandonaron su asiento cuando el mayor éxito de la banda hizo su aparición, La célula que explota hizo vibrar y temblar el suelo y el aire con las miles de voces que al unísono entonaban la histórica canción.

“El aplauso es para ti no para Caifanes. Este sueño sigue siendo realidad y gracias a ti todo puede suceder”, así saludó Saúl Hernández a los asistentes que le respondían con gritos eufóricos y aplausos ensordecedores.

La noche apenas comenzaba y los éxitos “Viento”, “Aquí no pasa nada”, “Nubes” y “Para que no digas que no pienso en ti” inundaron de nostalgia el Palacio en donde encontrabas a niños, niñas, jóvenes y señores agitando sus cabezas, saltando y moviéndose al ritmo de los sonidos que Sabo, Alfonso, Rodrigo, Diego y Saúl regalaban.

“Algún día nos vamos a morir pero no por eso vamos a ser viejos. Caifanes de nuevo es una banda independiente, Caifanes regresó”, dijo Hernández antes de interpretar la nueva rola después de muchos años: “Heridos”.

La emoción que desbordaba cada ser en el lugar era mágica e increíble y era transmitida a los artistas que en el escenario desbordaban talento. Así fue, que Saúl agradeció especialmente a una fan “te vi cantar con tanta emoción que se me salieron las lágrimas, se siente tan chingón”, dijo.

Las nuevas generaciones rockeras estaban presentes, cientos de niños cantaban las canciones y justo para ellos fue dedicada “Ayer me dijo un ave”.

Con todos los asistentes en un momento de profundo éxtasis, “No dejes que” marcó uno de los momentos más especiales de la noche pues una parte de la canción fue cedida al público quien a capela entonó la letra haciendo que la piel se erizara.

Las letras cósmicas y llenas de misticismo mexicano de Caifanes narran miles de historias de personas y momentos. Así, “Los dioses ocultos” y “Detrás de ti” seguían la noche sin dejar que nadie volviera a su lugar. Chelas en todo lo alto, luces de colores y celulares grabando acompañados de caras que no podían creer lo que estaban viviendo ya que era casi irreal la energía que se respiraba.

Con más de 20 mil almas que llenaron el recinto, Caifanes seguía regalando éxito tras éxito y aunque la voz de Saúl ya no es la misma no importaba, el público se convirtió en el Hernández mismo. Como un buen vino, Caifanes seguía demostrando que los años los han hecho mejores, que su música vive y vivirá por siempre.

Con juego de luces que iluminaba de ratos cada rincón del lugar y con un espectacular solo de batería de Alfonso André, “Perdí mi ojo de venado” sonaba con un poder brutal. La historia del México prehispánico se relataba en la letra de “Aquí no es así”, recordando nuestros orígenes. “Esto es lo que necesita México, muchas gracias a todos”, remató Saúl antes de presentar a la banda donde el bajista Sabo Romo se limitó a decir “¡No mamen!”, al ver tanta emoción desbocada para después interpretar “Nos vamos juntos”.

Con el final cada vez más cerca y después de una salida en falso mientras el Palacio de los Deportes era iluminado en su totalidad por las luces de celulares, la banda regresó al escenario para tocar las últimas rolas. Fue así como “Mátenme porque me muero”, “Afuera” y “La negra Tomasa” pusieron fin a más de dos horas de experiencia Caifanes que fue respondida con una ovación por todos los asistentes.

