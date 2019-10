“La familia Guzmán manda agradecimiento al Presidente”: Abogado del Chapo

Durante cinco horas, autoridades ministeriales tomaron declaración —no aclaró en qué lugar— a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue capturado “sin la orden de aprehensión correspondiente”, pese a que hay una solicitud de captura y extradición por parte del gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas.

En conferencia de prensa, Juan Pablo Badillo Soto, abogado en México de la familia de El Chapo Guzmán, explicó que luego de esos 300 minutos de estar detenido, uno de los herederos del capo en prisión, recuperó su libertad tras una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, decisión que fue calificada como “viril, inteligente y sensata” por parte del representante legal.

La familia Guzmán, agregó el abogado, manda un mensaje de agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por el buen trato hacia Ovidio Guzmán.

En el Club de Periodistas, el abogado precisó que las autoridades no encontraron elementos de la presunta comisión de delitos para privar de su libertad a Ovidio Guzmán, y por la orden superior (que dio) del señor Presidente”.

“El hijo del Chapo Guzmán fue liberado ayer por fuerzas federales, por una orden directa del Presidente de la República, al no presentarse la orden de detención y extradición que tiene en su contra”.

En este tema, el abogado expresó que no se ha dicho por cuáles delitos ni desde cuándo se giró esa petición, pero en todo caso tramitará un amparo para proteger a su cliente, puesto que más bien debiera tratarse de una orden de localización y presentación, de acuerdo con la Constitución.

Juan Pablo Badillo precisó que al filo de las ocho de la noche llegó la noticia a la familia Guzmán de que había sido puesto en libertad Ovidio, “por una orden viril, por una orden inteligente, por una orden sensata del señor presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Reprobó la violencia suscitada en Culiacán, Sinaloa. “De ninguna manera se puede justificar esta violencia”.

Aunque no quiso precisar a qué se dedica Ovidio Guzmán, dijo que es cuestión de hablar con Guzmán López, de 28 años de edad, pero señaló que no podría estigmatizarse que su actividad ordinaria —no aclaró cuál— sea de delincuencia, porque no se le ha comprobado.