La fase 3. Valor y compasión

Con respecto a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, lo peor para el país está por venir. Lo más doloroso en el terreno médico, pero también comenzaremos a sentir los efectos de una contracción económica como no ha visto nuestra generación. No se trata de alarmar sin necesidad a nadie, pero me parece necesario decir que vamos a necesitar una sobredosis de aplomo, templanza y compasión para soportar lo que viene, pues hasta ahora no hemos visto nada.

La fase 3, que podría comenzar de manera formal el próximo fin de semana, es la etapa acelerada de contagios y defunciones. Todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora se reflejará en la fase 3. Los contagios saturarán los servicios médicos que arrancaron esta crisis en muy malas condiciones y las defunciones desbordarán los servicios forenses y funerarios. No trato de escandalizar a nadie, lo anoto porque eso es lo que ocurrió en países como España e Italia y lo que está ocurriendo en una ciudad como Nueva York, en donde ya se cavan colosales fosas comunes para evitar que los cadáveres estén en la calle.

¿Nosotros estamos mejor preparados que ellos para aguantar la embestida? Hemos hecho cosas buenas como la suspensión temprana de clases y la decisión de muchas empresas de mandar a sus empleados a sus casas. A lo que añado decisiones como cerrar los centros comerciales, cines, teatros, museos. Eso sin duda es de gran ayuda. También como país se han cometido errores imperdonables, como ese de empezar a contratar médicos y enfermeras con la epidemia encima, que los trabajadores de la salud no tuvieran el equipo mínimo para acercarse a los contagiados, que no hayan recibido todos capacitación de expertos y el mal ejemplo de personeros del gobierno, comenzando por López Obrador, que se cansó de minimizar los riesgos hasta que se dio cuenta que la avalancha se le venía encima.

Vamos a ver en los próximos decisiones extraordinarias para encarar una situación inédita, sin antecedentes. Los patrullajes de las Fuerzas Armadas son el primer paso para evitar el pillaje y mantener a la gente en sus casas. La entrega masiva de despensas a domicilio. Se asumirá el control de hoteles para convertirlos en hospitales y es muy probable que muchos de los más conocidos hospitales privados pasen a control transitorio del Estado. No es algo deseable, pero es posible.

El Estado tiene que asumir un activismo contundente por lo menos los próximos dos meses. A mediados de junio ya veremos cómo van las cosas, pero por ahora es la única opción. En donde el Estado deje vacíos, otros se esmerarán por llenarlos. Diversas organizaciones criminales, sobre todo en el norte del país, ya se adelantaron a la repartición de despensas, formando —como lo hace el partido en el poder— una base social a través de dádivas. La crisis y las decisiones que se tomen para remontarlas tendrán un costo político muy alto. En varios estados del norte del país se ha acentuado una tendencia que ya existía antes del coronavirus y la emergencia sanitaria, la idea de romper el pacto federal que esta vez parece mucho más seria.

Es inadmisible que a estas alturas todavía no se asegure la integridad de los trabajadores de salud. Tienen que ir a su trabajo y regresar a su casa o a los hoteles de campaña con absoluta seguridad. No pueden enfrentar al coronavirus en los hospitales y a los gandallas en la calle.

