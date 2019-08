La Federación seca al Seguro Popular de Jalisco

La Secretaría de Salud Jalisco está al borde del abismo debido a que no ha recibido de la Federación alrededor de dos mil millones de pesos que están disponibles, pero inaccesibles por falta de unidades de salud acreditadas ante el Seguro Popular. A partir del próximo día 15 de agosto, tendrán que plantear otras estrategias para el gasto de nómina, medicamentos y material de curación, para que no sea interrumpido el servicio, aseguró el titular de Salud en el estado, Fernando Petersen Aranguren.

Al inicio de la actual administración del gobierno estatal, en Jalisco se tenía el 14 por ciento de unidades de salud registradas ante el Seguro Popular para brindar atención médica a personas que no tuvieran seguridad social, ante esta presión por la falta de espacios y aumento en la demanda de servicio, se incrementaron las unidades acreditadas en 16 por ciento, es decir, actualmente hay un 30 por ciento en operación, pero la meta es llegar a final de 2019 a 45 por ciento.

“Tenemos en Jalisco el presupuesto del Seguro Popular de tres mil millones de pesos, de los cuales sólo se podría ir utilizando el 14 por ciento, significa más o menos 440 millones de pesos, se han estado administrando y se han estado dando, ahorita se nos ha entregado ya lo que corresponde a los dos trienios, traemos en bolsa, si descontamos lo que se entregó al Hospital Civil de Guadalajara, 900 mdp; traemos ahorita por gastar, no los hemos gastado porque no nos permiten usarlos, cerca de 900 mdp más”, confesó el secretario de Salud Jalisco.

Petersen Aranguren descartó que el recurso que requieren para continuar con el servicio de salud provenga de un préstamo, se están analizando desde el gobierno las opciones que tienen para solventar el gasto mientras baja de la Federación el presupuesto, una de las opciones es dejar de contratar personal y otra es que no se renueve contrato a los trabajadores con contratos temporales, entre otros ajustes internos de gasto.

“No tenemos ahorita deficiencias, porque no tenemos que pagar todavía quincena. Ahorita tenemos un abasto de medicamento de 80 por ciento, el tema es que estamos esperando que lleguen medicamentos; por otra parte es la nómina, nos hemos estado comiendo la nómina estatal”, agregó el funcionario.

Confió el secretario que con el cambio de titular en el programa del Seguro Popular, con la llegada de Juan Ferrer, en sustitución de Ivonne Cisneros, a lo largo de esta semana se resuelva una de las dos opciones planteadas, una es modificar el reglamento interno del Seguro Popular, para acceder al recurso; o la otra es que sea una situación que resuelva directamente la presidencia de la República.

El Seguro Popular está a punto de extinguirse para darle paso al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), con la intención de absorber los servicios de salud para las personas que no están afiliadas a un sistema de seguridad social, ante el cambio y todo lo que esto implicaría, aseguró Petersen Aranguren que existe el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de sostener el acuerdo de los tres millones de pesos del Seguro Popular que Jalisco tiene asignados, se tiene planeado que la votación en el Congreso de la Unión para que se dé este cambio sea en la primera semana de septiembre.



Informó además que Jalisco buscó apoyo con un nuevo programa federal para aumentar las unidades certificadas, llamado U013, que le dota al Estado de 116 millones de pesos para nómina, equipamiento y mantenimiento, por parte de su administración se incluyeron básicamente las unidades de la región norte del Estado, calculó el secretario que ese recurso funcionará para ingresar alrededor de 50 o 60 unidades.



Instalan Comité de la Red Jalisciense de Municipios por la Salud



Con la intención de acercar a los ciudadanos a los programas de salud federal y estatal, con un enfoque de prevención en enfermedades crónicas, como la diabetes e hipertensión, en Jalisco serán los municipios los que tendrán esta tarea de promoción de una vida saludable, así como orientar el gasto público a proyectos enfocados a ello.



Los 125 municipios de Jalisco conforman la Red Jalisciense de Municipios por la Salud, del cual se instaló ayer su Comité Coordinador, que encabeza el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, junto con otros ocho alcaldes y Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud.



“Es importante que trabajemos de la mano, estamos convencidos que es en los municipios el lugar en donde debemos empezar a generar lugares virtuosos de salud, espacios en donde acciones como la potabilización del agua, ha sido uno de los grandes avances de la salud pública”, dijo Petersen Aranguren.



Pablo Lemus expresó a los alcaldes presentes que este evento no es simbólico y no concluye con la foto oficial, sino que se tiene que tener el compromiso para trabajar por un cambio en los hábitos de sus habitantes para la promoción de la salud, y sobre todo, que el gasto e inversión que se hace se debe de hacer desde las regiones al centro del Estado, pues las situaciones más precarias están fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.



“Existen muchas necesidades de equipamiento e infraestructura, pero también necesitamos abordar la salud desde otra visión, con una actitud preventiva y estaremos gestionando recursos desde la federación para la recuperación de espacios de unidades deportivas, donde se previene la diabetes, la hipertensión y muchas enfermedades que están afectando a la ciudadanía, estaremos 24 horas y a la disposición de todos los presidentes municipales”, dijo Pablo Lemus.



En el evento participó además el director general de Promoción de la Salud del Gobierno Federal y secretario técnico de la Red Mexicana de Municipios por la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, quien expuso que las políticas públicas de los tres niveles de gobierno, aunque no estén enfocadas a la salud, impactan en ella de manera indirecta, como la potabilización del agua que ayuda a evitar infecciones o la mejora de carreteras para el traslado más rápido de pacientes.