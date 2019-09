LA FIA llama la atención a Checo

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) llamó la atención al mexicano Sergio Pérez, tras protagonizar una maniobra con el danés Kevin Magnussen durante la segunda práctica libre del GP de Singapur.

Pérez (Racing Point) y Magnussen (Haas), rodaron palmo a palmo y el danés estuvo a punto de irse contra el muro en una acción entre las curvas 21 y 22 del Circuito Callejero de Marina Bay en el afán de ambos de mantener la posición.

Los comisarios revisaron la acción y Checo Pérez recibió una reprimenda. El mexicano detalló que no hay una regla estricta, pero hay un acuerdo de caballeros.

“Todos están abriendo sus vueltas. Creo que tenía uno de los Mercedes (Valtteri Bottas) por delante, unos segundos, así que estoy abriendo la brecha, y no esperaba que él (Magnussen) intentara ir allí. Creo que nos tocamos, y eso fue todo”.

La sanción no repercutirá en lo que pueda conseguir el mexicano en la clasificación de hoy. En las prácticas fue décimo tercero. Lewis Hamilton dominó los ensayos.