La fiebre, de J. M. G. Le Clézio

(Fragmento)

A decir verdad, Roch era más bien del tipo de persona con los omóplatos salidos; sin ser muy alto tenía un esqueleto que se adivinaba bajo cada centímetro de piel, en especial a la altura del tórax, en donde las costillas dibujaban una hilera de arcos. Los hombros, codos y rodillas puntiagudos, algunos músculos que parecían tendones, pero sobre todo un largo rostro famélico con la nariz roma, los ojos sumidos y las mejillas hundidas, acentuaban su aire general de caricatura. Con todo no era feo, incluso, a pesar de su singular delgadez, se le podía encontrar guapo. Cuando caminaba, Roch balanceaba con torpeza sus brazos, a destiempo, lo que dislocaba el ritmo de sus piernas. Nunca se reía, salvo con una leve sonrisa que permanecía en sus labios como si hubiese un chiste que no conseguía olvidar. En verdad hablaba muy poco, por lo que no se podía decir nada seguro al respecto. No tomaba, y cada tanto fumaba un cigarro norteamericano. Nadie lo conocía realmente, ni siquiera su mujer Élisabeth, y parecía no tener amigos. Trabajaba todas las tardes hasta el anochecer en una oficina de información a cuenta de la compañía de viajes Transturismo. Esto le dejaba las mañanas libres, lo cual le permitía aprovecharlas, según la temporada, de distintas formas. En invierno, dormía, en verano, iba al mar.

En esta época, Roch iba a nadar todas las mañanas; como de costumbre, ese día salió de casa, en los límites de la ciudad, tomó su bicicleta y enfiló hacia el mar. Pedaleó largo tiempo bajo el sol bordeando la costa. Luego, en cierto punto de la carretera nacional, cerca del cabo, se detuvo y bajó de la bicicleta. Aseguró el antirrobo en el rin de la llanta delantera, brincó el parapeto y echó a andar cuesta abajo por la colina cubierta de juncos y de guijarros hacia el borde del agua. Cuando llegó ahí dobló a la izquierda y rodeó una serie de peñascos abruptos. Unos metros más adelante había una especie de poza pequeña en donde flotaban unos cuantos desechos. En ese lugar se metió a nadar por unos cuantos minutos; para secarse, se instaló en una piedra llana en pleno sol. La mañana era todavía joven, y hasta donde llegaba la vista de Roch, si se hubiera tomado la molestia de echar un vistazo, no había nadie.

El sol estaba que ardía y las gotas diminutas que se habían pegado a su piel, alrededor de su rostro, se evaporaban con rapidez. En su lugar quedaba una serie de halos minúsculos formados por la sal seca que tironeaba la epidermis. Eso también le dolía, como si su cuerpo desnudo hubiera sido abandonado a las hormigas y sintiera cómo miles de mandíbulas le mordían con frenesí la carne viva.

Roch se levantó y se metió de nuevo al mar. Cuando salió del agua constató que el viento se había levantado. Un viento del este, bastante fresco para la temporada, que soplaba con bruscas ráfagas. Roch se tendió a medias sobre la plancha de piedra y prendió un cigarro; el viento apagó tres veces su encendedor. Fumó en esa posición lo que duraba el cigarro, luego se acostó de nuevo a lo largo de su espalda y cerró los ojos. En la pantalla de sus pupilas se pusieron a danzar burbujas rojas y violetas. Nadaban en todas direcciones, aunque derrapaban de forma curiosa hacia la izquierda, juntándose unos momentos, amalgamándose en una serie de figuras inciertas: la cabeza de un caballo, África, mariposas nocturnas, ramos de flores, pulpos, volcanes, la cabeza de un muerto.

Cuando se cansó de todo esto, Roch se levantó, se vistió y volvió a la carretera. Cuando montaba en la bicicleta, la sirena de mediodía resonó a lo lejos, por encima de la ciudad. Turbios vapores se erigían en el horizonte, muy cerca de las montañas, y el sol cobraba un color blanco tras una ligera cortina de bruma.

En la carretera Roch se puso a pedalear. Los autos lo rebasaban cada tanto, con un ruido bastante suave. El calor era total, invencible. Había transformado el aire en una masa compacta, por lo que Roch tuvo que atravesar varias veces unas como capas viscosas y asfixiantes que avanzaban en sentido contrario. Luego bordeó un bulevar lleno de plátanos, giró a la derecha, pedaleó por una calle en subida, giró a la izquierda, pasó una docena de cruceros, dos semáforos, giró una vez más a la derecha, en una callecita rodeada por lotes baldíos, y se detuvo frente a su casa.

Colocó el seguro antirrobo en la llanta posterior, dejó la bicicleta apoyada contra la pared del edificio y subió las escaleras. En el rellano del cuarto piso se detuvo frente a la puerta de la derecha, apretó el timbre y esperó. Al cabo de unos segundos hubo un ruido en la cerradura de la puerta, entonces apareció una mujer joven con una larga cabellera de color negro.

—Ah, eres tú, entra.

Roch la siguió en el departamento. Cerró cuidadosamente la puerta, dejó al pasar las llaves del seguro antirrobo sobre una mesa de la entrada y se dirigió hacia la cocina. Era una pieza bastante grande, orientada hacia el norte, ocupada por una mesa de madera blanca. Los postigos estaban cerrados y en la penumbra se veía el reflejo azulado de la hornilla cocinando algo dentro de una gran olla. La mujer joven vestía un delantal de nylon desabotonado. Roch pasó frente a ella y fue a lavarse las manos por encima del lavadero. Mientras se salpicaba la cara para quitarse la sal, la mujer preguntó:

—¿Estaba buena el agua?

—Buenísima —murmuró Roch—, tendrías que haber venido.

— Con este calor...

Roch se secó las manos y la cara con el trapo para secar la vajilla. Luego volvió a la entrada y buscó el periódico.

— ¿En dónde está el periódico? —gritó sin voltear la cabeza.

—¿Qué? —dijo ella.

—¿En dónde pusiste el periódico?

—En la habitación —dijo la mujer—, sobre la cama, en la habitación. Hay una carta para ti.

Roch entró en su habitación, la cama estaba deshecha y sobre ella reposaban el periódico y una carta. Roch volvió a la cocina, se sentó en el banco, dejó el periódico sobre la mesa, al lado de un plato, y abrió el sobre con la punta de un cuchillo.

—¿Ya vamos a comer? —preguntó mientras desplegaba la carta.

—Cinco minutos —dijo su mujer—. ¿Tienes hambre?

–Hmm...

Roch empezó a leer la carta. Estaba escrita con una letra pequeña y delgada, con pluma fuente, en papel cuadriculado.

Mi querido Roch, mi querida Élisabeth.