La filial del FCE en Argentina, en crisis por la falta de fondos: Daniel Divinsky

"La filial del Fondo de Cultura Económica (FCE) en Argentina está a punto de cumplir 75 años y en este momento está con una crisis importante por falta de fondos, se vendió una propiedad pero todavía no nos autorizan usar el dinero para hacer libros, pero creo que se solucionará en estos días que estoy aquí”, dijo en entrevista con Crónica, Daniel Divinsky, asesor honorario del FCE-Argentina y creador de la editorial Ediciones la Flor.

Quien fuera hasta 2015 editor de Quino y de la famosa tira Mafalda, está de visita en México ya que participará en la 39 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) con dos charlas. La primera será: La pequeña y larga historia de la gran Mafalda contada por su editor, hoy a las 13:00 horas en el Centro Nacional de las Artes.

La segunda plática de Daniel Divinsky (Argentina, 1942) sucederá el domingo 17 de noviembre a las 16:00 hrs y se titula: Tantas veces me mataron, tantas veces, me morí…el editor independiente no es ya una especie en vías de extinción.

“En este momento el FCE está jugando con la camiseta, el prestigio y el catálogo. Con todo y eso, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se vendieron 12 mil libros que no es poca cosa pero hay muchos libros agotados que habría que reeditar urgentemente”, expresó el editor.

— ¿Qué le gustaría hacer para mejorar al FCE Argentina?

— No tengo atribuciones para eso. Había un director designado, Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional (de Argentina) que renunció porque es un intelectual que no estaba para preocuparse de si se pagaba la factura de la electricidad, que fue uno de los problemas que tuvo que resolver. A mí Paco (Ignacio Taibo II) me propuso ser uno de los asesores…por amor al arte porque es una asesoría honoraria.

— ¿Cómo se encuentra el catálogo de la filial en Argentina?

— Está nutrido del fondo editorial permanente. El FCE ha editado autores argentinos que se difunden en México, se me viene a la mente Luisa Valenzuela y que el Fondo ha publicado sus cuentos completos, entre otros libros. Realmente es una editorial ArgenMex en la medida en que también tienen títulos de vigencia local que surgen en México.

— ¿Cómo lo invitó Taibo II a formar parte del FCE?

—Durante muchos años fui invitado a un Salón de Libro Iberoamericano que se hacía en Jijona, Asturias, el organizador era un escritor chileno exiliado por la dictadura que después se quedó a vivir ahí, me refiero a Luis Sepúlveda, autor de muchos libros pero uno que tuvo un éxito inmenso se llama Un viejo que leía novelas de amor.

“Estando ahí conocí a Paco, lo vi en ferias de libros por todo el mundo y cuando fue a Buenos Aires, donde yo tengo un programa de radio, lo invité para entrevistarlo y quedamos de encontrarnos en el Congreso de la Lengua Española que se hizo en la ciudad de Córdoba y ahí me hizo la propuesta, yo acepté encantado”, recordó.

CURIOSIDAD. Daniel Divinsky creó en 1967 Ediciones de la Flor en donde editó textos de Rodolfo ­Walsh y la historieta Mafalda, de Quino, la cual se convirtió en un éxito de ventas. Después, publicó las primeras obras de humoristas gráficos como Fontanarrosa, Caloi, Liniers, Sendra, Maitena, además de Jorge Ibargüengoitia, José Lezama Lima, John Berger y Rodolfo Fogwill.

“El editor es un intermediario. Jorge Herralde, fundador de Anagrama, tiene una frase que me gusta mucho: el buen editor debe descubrir en el lector una necesidad que éste no sabía que tenía. Es decir, eso es todo lo contrario al marketing, es apostar a lo que piensas que va a funcionar con determinada cantidad de gente suficiente como para costear el precio de fabricación del libro”, señaló.

En palabras de Divinsky, el principal elemento que requiere un editor es la curiosidad.

“Empecé a viajar por América en 1971 porque el vendedor que atendía las librerías y distribuidoras en todo Hispanoamérica murió, entonces partí con mi maletín para conocer los países. El recorrido empezó en Lima y terminó en Nueva York. Ahí vendía los títulos, cobraba la renta anterior y aparte me enteraba de lo que pasaba en la literatura de cada país”, narró.

Sobre la charla que dará hoy, el editor adelantó que mostrará videos de Mafalda para contar su experiencia editorial con su amigo Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino.

“No estoy seguro qué pasa con los niños mexicanos y Mafalda, no sé si la conocen o no. En Argentina cuando Quino firmaba libros en alguna feria hace 5 años, porque ahora ya no ve, había cuatro generaciones pero no sé si pasa lo mismo en otros países. Por las dudas traje un dibujo animado hermosísimo de tiras de Mafalda que se hizo en Cuba con apoyo de la televisión española. Lo presentaré y después iré conversando”, dijo.